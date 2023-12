Αθλητικά

ΝΒΑ: Ο Γκόραν Ντράγκιτς “κρεμάει” τα παπούτσια του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέλος στη λαμπρή του καριέρα βάζει ο Σλοβένος άσος του NBA.

-

Σε ηλικία 37 ετών, ο Γκόραν Ντράγκιτς, μετά από μία λαμπρή καριέρα στο ΝΒΑ και στην εθνική Σλοβενίας αποφάσισε να βάλει... τελεία. Τα τελευταία επίσημα παιχνίδια του ήταν αυτά με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς (στους οποίους είχε υπογράψει στις 4 Μαρτίου 2023), ων συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, στα πλέι οφ του ΝΒΑ την περασμένη σεζόν (2022-23) με αντίπαλο μία από τις πρώην ομάδες του, τους Μαϊάμι Χιτ (2015-21).

Στο ΝΒΑ αγωνίστηκε κατά σειρά για τους Φοίνιξ Σανς (2008-11 & 2012-15), Χιούστον Ρόκετς (2011-12), Μαϊάμι Χιτ (2015-21), Τορόντο Ράπτορς (2021-22), Μπρούκλιν Νετς (2022), Σικάγο Μπουλς (2022) και Μιλγουόκι Μπακς (2023). Στις 15 σεζόν του στο ΝΒΑ, η κορυφαία της καριέρας του ήταν αυτή το διάστημα 2019-20, όταν προκρίθηκε με τους Χιτ στους τελικούς του ΝΒΑ, αλλά η ομάδα του Μαϊάμι απώλεσε τον τίτλο από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Γκόραν Ντράγκιτς συμμετείχε στο All Star Game του ΝΒΑ το 2018. To 2014 αναδείχτηκε ο «πιο βελτιωμένος παίκτης» του ΝΒΑ, ενώ συμπεριλήφθηκε και στην 3η καλύτερη πεντάδα την ίδια χρονιά.

Στην Ευρώπη αγωνίστηκε στην KD Σλόβαν (2004-06), τη Μούρθια (2006-07), την Ολίμπια Λιουμπλιάνας (2007-08) και την Μπασκόνια (2011).

Με την εθνική Σλοβενίας κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ του 2017 στην Κωνσταντινούπολη, απέναντι στη Σερβία στον τελικό. Αυτό ήταν το πρώτο χρυσό μετάλλιο της εθνικής Σλοβενίας. Στην ίδια ομάδα αγωνίστηκε τότε για πρώτη φορά, ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πλέον αποτελεί το "next best thing" του σλοβενικού μπάσκετ στο ΝΒΑ.

Ο Σλοβένος γκαρντ, Γκόραν Ντράγκιτς, στις 4 Ιανουαρίου θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, καθώς έχει σκοπό να δώσει λεπτομέρειες και το αποχαιρετιστήριο φιλικό παιχνίδι που σκοπεύει να διοργανώσει τον ερχόμενο Αύγουστο, παρουσία αστέρων του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ο Πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας Μίλοραντ Ντόντικ τίμησε τον Γκόραν Ντράγκιτς με το "Τάγμα Nιέγκος" και το Μετάλλιο Αξίας για το Λαό, τον Αύγουστο του 2018.

Ειδήσεις σήμερα:

Άγιος Παντελεήμονας: Ένοπλος “έπαιζε κρυφτό” στους αστυνομικούς (εικόνες)

“Ερυθρός Σταυρός”: Σάλος για το γλέντι - Αντιδράσεις για την ΕΔΕ (βίντεο)

Ηράκλειο - Φονικό τροχαίο: Αυτοκίνητο “καβάλησε” τις μπάρες (εικόνες)