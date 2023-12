Αθλητικά

Basket League: Ο ΠΑΟΚ έχασε από τον Προμηθέα

Ηττήθηκε από τον Προμηθέα Πατρών στην έδρα του, ο ΠΑΟΚ, με τους γηπεδούχους Αχαιούς να βρίσκονται μόνοι στην τρίτη θέση.

Στο +2 αύξησε τη διαφορά του από τον ΠΑΟΚ ο Προμηθέας, επικρατώντας με 80-73, στην Πάτρα, στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τον 2ο γύρο της Basket League (12η αγωνιστική), αλλά και τελευταίο για το 2023. Οι Αχαιοί θα κάνουν Πρωτοχρονιά μόνοι στην 3η θέση (8-4), ενώ το θετικό είναι πως μετρούν δύο νίκες πλέον επί του «Δικέφαλου του Βορρά» (6-6) στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς είχαν νικήσει και στη Θεσσαλονίκη.

Η επιστροφή του Χάντερ Χέιλ στην αγωνιστική δράση ήταν η ευχάριστη... έκπληξη από τον Ηλία Παπαθεοδώρου, με τον Αμερικανό να σημειώνει 9 πόντους. Πρώτος σκόρερ του Προμηθέα αναδείχτηκε ο Άντονι Κάουαν με 22 πόντους, ενώ από 14 πόντους σημείωσαν οι Ρέινολντς και Ετσενίκε. Για τον ΠΑΟΚ, 13 πόντους πέτυχε ο Φρίντρικσον, 12 ο Άλστον και 10 ο Χάρισον.

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 40-33, 60-51, 80-73

Μετά το 20-16 της 1ης περιόδου, ο Προμηθέας κατάφερε να ξεφύγει με +7 (31-24), με δύο τρίποντα από Χέιλ και Κάουαν και σερί 8-0. Οι Αχαιοί προηγήθηκαν και με +10 (40-30) για να μειώσει ο Σμιθ (40-33), σκορ ημιχρόνου. Στην 3η περίοδο, οι γηπεδούχοι είδαν τους Ρέινολντς και Κόνιαρη «καυτούς» έξω από τα 6.75, για το 49-35 του Προμηθέα. Όμως, ο Άλστον με 9 πόντους έφερε τον ΠΑΟΚ σε απόσταση αναπνοής 52-46 (25'). Πάντως, ο Προμηθέας έκλεισε στο +9 το 3ο δεκάλεπτο (60-51). Στην 4η περίοδο, οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου ξέφυγαν με +14 (67-53) στο 33'. Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να επιστρέψει, με Μαργαρίτη και Φρίντρικσον (71-63) στο 37'. Ο Κάουαν, όμως ήταν ασταμάτητος και με έξι δικούς του σερί πόντους διαμόρφωσε το 80-70 στα 56'' πριν τη λήξη, για το τελικό 80-73.

Διαιτητές: Τσαρούχα, Χριστινάκης, Μπακάλης

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Ηλία Παπαθεοδώρου): Ρέινολντς 14 (3), Κάουαν 22 (2), Κόνιαρης 3 (1), Χρυσικόπουλος 3 (1), Ετσενίκε 14, Πλώτας, Μπαζίνας, Κόφι 7, Στίβενς 8, Χέιλ 9 (2)

ΠΑΟΚ (Φώτης Τακιανός): Γκίλμορ 7, Χάρισον 10 (1), Φρίντρικσον 13 (2), Άλστον 12, Μπελιάουσκας 7 (1), Σμιθ 9 (1), Τσιακμάς 2, Σχίζας, Τσαϊρέλης 4, Μαργαρίτης 9

