Τομ Γουίλκινσον: “Έφυγε” από τη ζωή ο ηθοποιός του “Full Monty”

Πέθανε ο πολυβραβευμένος ηθοποιός, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει σε σειρά γνωστών ταινιών.

Πέθανε ο Τομ Γουίλκινσον, ο ηθοποιός που είχε πρωταγωνιστήσει σε ταινίες όπως το «The Full Monty» και ο «Ερωτευμένος Σαίξπηρ».

Σύμφωνα με την οικογένειά του, πέθανε στο σπίτι του, με τη σύζυγό του στο πλευρό του.

«Με μεγάλη λύπη η οικογένεια του Tom Wilkinson ανακοινώνει ότι πέθανε ξαφνικά στο σπίτι του στις 30 Δεκεμβρίου. Η σύζυγός του και η οικογένειά του ήταν μαζί του. Η οικογένεια ζητά ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή», αναφέρεται στην ανακοίνωση της οικογένειας.

Ο Γουίλκινσνον γεννήθηκε στο Λιντς το 1948 και είχε συμμετάσχει σε εκατοντάδες κινηματογραφικές ταινίες. Ήταν δύο φορές υποψήφιος για Όσκαρ και έξι φορές για Bafta.

