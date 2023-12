Κόσμος

Νετανιάχου: Ο πόλεμος θα διαρκέσει πολλούς μήνες

Νέες δηλώσεις του Πρωθυπουργού του Ισραήλ για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Η συνοριακή ζώνη ανάμεσα στην Λωρίδα της Γάζας και την Αίγυπτο, γνωστή ως «Philadelphi Corridor», πρέπει να βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάνοντας παράλληλα την πρόβλεψη ότι ο πόλεμος στην Γάζα και σε άλλα μέτωπα θα διαρκέσει πολλούς ακόμη μήνες.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ έδωσε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από την ισραηλινή τηλεόραση καθώς ο πόλεμος κατά της Χαμάς βρίσκεται στην 13η εβδομάδα και έχει πυροδοτήσει την βία στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη και επιθέσεις από συμμαχικές του Ιράν οργανώσεις στον Λίβανο, την Συρία, την Υεμένη και το Ιράκ.

«Ο Philadelphi Corridor ή για να το πούμε πιο σωστά, το νότιο σημείο αποκλεισμού - πρέπει να βρίσκεται στα χέρια μας. Πρέπει να κλείσει. Είναι σαφές ότι οποιαδήποτε άλλη διευθέτηση δεν θα διασφαλίσει την αποστρατιωτικοποίηση που επιδιώκουμε», είπε.

«Ο πόλεμος βρίσκεται στο αποκορύφωμά του. Πολεμάμε σε όλα τα μέτωπα. Η επίτευξη της νίκης θα απαιτήσει χρόνο. Όπως έχει πει ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, ο πόλεμος θα συνεχισθεί για πολλούς ακόμη μήνες», είπε ο ισραηλινός πρωθυπουργός.

Και σε μία ευθεία απειλή προς την Τεχεράνη πρόσθεσε: «Αν η (λιβανική σιιτική οργάνωση) Χεζμπολάχ κλιμακώσει τις επιθέσεις, θα υποστεί πλήγματα που δεν έχει καν ονειρευτεί, το ίδιο ισχύει και για το Ιράν».

