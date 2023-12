Πολιτισμός

Εορτολόγιο - 31 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια πρόσωπα τιμά τιμά σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, τελευταία ημέρα του χρόνου.

-

Σήμερα 31 Δεκεμβρίου, παράλληλα με την Απόδοση της εορτής των Χριστουγέννων, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμά τη μνήμη:

του Ιερομάρτυρος Ζωτικού του ορφανοτρόφου († δ΄αι.)

της Οσίας Μελάνης της Ρωμαίας (†449).

των Μαρτύρων Βουσίριδος, Γαυδεντίου, Νέμης Ολυμπιοδώρας

των Οσίων Γαΐου, Γελασίου, Γεωργίου του εν Κύπρω, «του μαχαιρωμένου».

Ανατολή ήλιου: 07:40 - Δύση ήλιου: 17:15

Σελήνη 18.8 ημερών

Ποιος ήταν ο Άγιος Ζωτικός ο ορφανοτρόφος

Ο Άγιος Ζωτικός ο ορφανοτρόφος, καταγόταν από την Ρώμη. Προερχόταν από ευγενή οικογένεια, η οποία τον ανέθρεψε με πολλή ευσέβεια και παιδεία. Τα φιλανθρωπικά του αισθήματα και ο ενάρετος εν γένει βίος που τον διέκριναν, τον έκαναν ξεχωριστό υπηρέτη του Χριστού. Γι` αυτά τα χαρίσματα του ο Ζωτικός, ήταν πολύ αγαπητός στον Μεγάλο Κωνσταντίνο, ο οποίος όταν έκτισε την Κωνσταντινούπολη και την ανάδειξε σε πρωτεύουσα του κράτους, προσκάλεσε σε αυτή τον Ζωτικό με άλλους ευσεβείς άντρες, για να έχει εκεί πολύτιμους εργάτες της χριστιανικής πίστης. Διακρίθηκε για την περιποίηση που έδειχνε στους λεπρούς, τους οποίους πλησίαζε χωρίς φόβο και τους πρόσφερε την βοήθειά του. Μετά το θάνατο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο υιός του Κωνστάντιος, ακολούθησε άλλους δρόμους και έτσι κακομεταχειρίστηκε τον Ζωτικό. Ο φιλάνθρωπος αυτός άνδρας πέθανε με ταλαιπωρίες και κακουχίες, αλλά με πλήρη αγάπη προς τον Θεό, δοξάζοντας Τον για όσα του συνέβησαν.