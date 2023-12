Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Ανάρτηση με νόημα για τα 54 γκολ του 2023!

Η ανάρτηση του Πορτογάλου άσου στο Instagram, για τα 54 γκολ που σκόραρε το 2023.

«54, εγώ θα σε ενημερώσω πότε θα τελειώσει. Ευχαριστώ ομάδα»

Είναι το μήνυμα που έγραψε ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα social media μετά από ένα ακόμη γκολ για την Αλ Νασρ, το 54ο του έτους.

Ευχαριστώντας τους συμπαίκτες του, αλλά και σημειώνοντας ότι μόνο εκείνος θα πει πότε θα τελιώσει η παραμυθένια διαδρομή του στο ποδόφαιρο.

