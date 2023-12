Σερ Άλεξ Φέργκιουσον: Γενέθλια για τον Σκωτσέζο προπονητή

Αθλητικά

Ο θρυλικός προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγινε 82 ετών. Οι ευχές των “Κόκκινων Διάβολων”.

«Ευτυχισμένα γενέθλια Σερ Άλεξ». Το μήνυμα της Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ στα social media για τα 82α γενέθλια του Σερ Άλεξ Φέργιουσον.

Ο Σερ Αλεξάντερ Τσάπμαν Φέργκιουσον γίνεται σήμερα 82 ετών. Ηταν η τελευταία του 1941, όταν γεννήθηκε ο Σκωτσέζος προπονητής, ένας από τους κορυφαίους στην Ιστορία, συνδέοντας το όνομά του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παραμένοντας στον πάγκο της για σχεδόν 27 χρόνια.

Από τις 6 Νοεμβρίου 1986 έως τις 19 Μαΐου 2013, ήταν 1500 φορές στον πάγκο της αγγλικής ομάδας, μετρώντας 895 νίκες, 338 ισοπαλίες και μόλις 267 ήττες, κατακτώντας συνολικά 38 τρόπαια: 13 τίτλους Premier League, 5 Κύπελλα, 4 League Cup, 10 Community Shield, 2 Champions League, 1 Κύπελλο Κυπελλούχων, 1 ευρωπαϊκό Super Cup, 1 διηπειρωτικό και 1 Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

Έγινε Σερ το 1999για τις υπηρεσίες του στο ποδόσφαιρο. Είναι ο μακροβιότερος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχοντας ξεπεράσει το ρεκόρ του Σερ Ματ Μπάσμπι στις 19 Δεκεμβρίου 2010. Αποχώρησε από τον πάγκο της στο τέλος της σεζόν 2012-13, έχοντας κερδίσει την Premier League στην τελευταία του σεζόν. Ακόμα και σήμερα ο Σερ Αλεξ Φέργκιουσον εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά στην αγαπημένη του Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δίνοντας τις συμβουλές του κια παίζοντας ρόλο στις αποφάσεις που λαμβάνονται

