Αστυνομία: Το “βλέμμα στον ουρανό” για τις απώλειες και οι ευχές για το 2024 (βίντεο)

Τι εύχονται στους πολίτες οι αστυνομικοί, μέσω βίντεο, με συγκινητικές αναφορές σε συναδέλφους τους που “έφυγαν” ή δίνουν μάχη για να κρατηθούν ζωή.

Το «καθιερωμένο» τα τελευταία χρόνια βίντεο με ευχές προς όλους τους πολίτες για το νέο έτος, δημοσιοποίησε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς η Ελληνική Αστυνομία, κάνοντας αναφορές και στον «χαμό» αστυνομικών που σημάδεψε την χρονιά που μας αποχαιρετά.

Στο βίντεο ένα πακέτο δώρου αλλάζει χέρια μεταξύ αστυνομικών εν ώρα καθήκοντος σε διάφορες υπηρεσίες του Σώματος, όπως η Άμεση Δράση, η Τροχαία, τα ΜΑΤ (ΥΜΕΤ) και η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ..

Στο μήνυμα που το συνοδεύει επισημαίνεται πως η σκέψη των αστυνομικών είναι «σε εκείνους που έφυγαν και σε αυτούς που δίνουν μάχη για να μείνουν κοντά μας».

«Ευχόμαστε το 2024 να φέρει ειρήνη, αγάπη και ασφάλεια σε όλους. Χρόνια πολλά!», καταλήγει το μήνυμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

