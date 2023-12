Κόσμος

Αγιά Σοφιά - Ερντογάν: νέα πρόκληση με “το σύμβολο του Τουρκικού Αιώνα”

Ο Τούρκος Πρόεδρος, παρευρέθη σε βραβεία τέχνης στην Κωνσταντινούπολη και αναφέρθηκε στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε ισλαμικό τέμενος.

Στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τέμενος αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος , Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με αφορμή την απονομή βραβείων τέχνης στην Κωνσταντινούπολη, χθες το βράδυ .

Τα εν λόγω βραβεία έχουν καθιερωθεί στη μνήμη του στρατευμένου ισλαμιστή Τούρκου ποιητή Νετζίπ Φαζίλ Κισάκιουρεκ, ο οποίος ήταν δεινός μαχητής υπέρ της επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας ως τέμενος και είχε συγκρουστεί πολιτικά με το κεμαλικό κατεστημένο.

Το να μας θυμούνται ως τον Πρόεδρο που άνοιξε ξανά την Αγία Σοφία είναι η μεγαλύτερη τιμή στην καρδιά μας, δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ANT1, Άννα Ανδρέου.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι «μετά από 80 χρόνια λαχτάρας, σπάσαμε τις αλυσίδες όλοι μαζί. Επαναφέραμε την αρχική ταυτότητα της Αγίας Σοφίας αποκαθιστώντας τη διαθήκη του Μωάμεθ του Πορθητή»

«Καταφέραμε να ανοίξουμε αυτόν τον σπουδαίο ναό. Ευχαριστώ τον Θεό για άλλη μια φορά που μας έκανε αυτή την τιμή, αυτή την τιμή, να τερματίσουμε την αιχμαλωσία της Αγίας Σοφίας», είπε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη πως «Με την άδεια του Θεού, ο ήχος του Κορανίου από τους τρούλους της Αγίας Σοφίας και το κάλεσμα για προσευχή από τους μιναρέδες της δεν θα εξαφανιστούν ποτέ. Το Τζαμί της Αγίας Σοφίας, το σύμβολο του Τουρκικού Αιώνα, θα κρατά για πάντα τις καρδιές των πιστών. Θα συνεχίσει να σας χαιρετάει».

Ο Ερντογάν άφησε σαφείς αιχμές εναντίον του Δημάρχου Κωνταντινούπολης Εκμέρ Ιμάμογλου λέγοντας ότι, σε αυτούς δεν μπορείς να αφήσεις τίποτα, αφού είναι ικανοί να ξεγυμνώσουν την χώρα.

