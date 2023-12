Πολιτική

Ανδρουλάκης: Το 2024 απαιτείται αξιόπιστο προοδευτικό σχέδιο

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του τονίζει πως ο καλύτερος τρόπος για να τιμήσουμε τη σπουδαία επέτειο για την πατρίδα μας, τα πενήντα χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, που συμπληρώνονται το 2024 είναι «να αγωνιστούμε για μια δίκαιη κοινωνία με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και για μία παραγωγική, ανθεκτική, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη».

Ο κ. Ανδρουλάκης επισημαίνει ότι «χρειαζόμαστε δημιουργικές πολιτικές, που θα απελευθερώνουν τις δυνάμεις της νέας γενιάς, θα διασφαλίζουν ποιοτικό επίπεδο ζωής για όλους τους πολίτες, με ισχυρή δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία, που θα απαντούν πειστικά στο μείζον ζήτημα του δημογραφικού και της κλιματικής κρίσης».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής υπογραμμίζει οτι «σήμερα, περισσότερο από ποτέ έχουμε χρέος ως Πολιτεία να οικοδομήσουμε τη συλλογική μας ευημερία σε πιο γερά θεμέλια για να αντέχουμε στις παγκόσμιες αναταράξεις. Όμως, για να πετύχουμε σε όλα αυτά απαιτείται αξιόπιστο προοδευτικό σχέδιο, που θα έχει ως πυξίδα την αλληλεγγύη και την κοινωνική δικαιοσύνη».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σημειώνει πώς αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αυξανόμενων εντάσεων, με δύο ενεργές πολεμικές εστίες στην ευρύτερη γειτονιά μας και μια Ευρώπη που αναζητά τη θέση της σε έναν κόσμο ραγδαίων αλλαγών.

«Εύχομαι η νέα χρονιά να βρει την ανθρωπότητα με περισσότερη ειρήνη και ευημερία και να γίνει για την πατρίδα μας το εφαλτήριο μιας νέας, ελπιδοφόρας πορείας. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά σε εσάς και τις οικογένειές σας!», καταλήγει στο Πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Τον Σύλλογο Ποντίων Αγίας Βαρβάρας «Ο Φάρος» υποδέχτηκε το πρωί της Κυριακής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη. Οι νέοι του Συλλόγου χόρεψαν ποντιακούς χορούς και έψαλαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς.

Σε δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής αναφέρονται τα εξής: «Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, από τα βάθη της καρδιάς μας, γιατί διατηρείτε τις παραδόσεις μας, τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας. Θέλω να σας ευχηθώ να είναι ευτυχισμένο το 2024, με υγεία κι ευημερία στις οικογένειές σας και καλή πρόοδο στους νεότερους, γιατί χρειαζόμαστε τη νέα γενιά στο προσκήνιο. Η πατρίδα μας για να ξαναγίνει ισχυρή, να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη και προοπτική χρειαζόμαστε οι νεότερες γενιές να έχουν πολλές ευκαιρίες για να οικοδομήσουν τη ζωή τους με αξιοπρέπεια. Χαίρομαι πάρα πολύ, που είστε εδώ σήμερα και οι περισσότεροι είστε νέοι. Σας εύχομαι τα καλύτερα για το 2024. Να είστε πάντα καλά».





