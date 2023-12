Κόσμος

Μπελέρης: Παίρνει ολιγόωρη άδεια από τις φυλακές

Για πρώτη φορά από την προφυλάκισή του, ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας παίρνει άδεια.

Ολιγόωρη άδεια παίρνει από τις αλβανικές φυλακές ο Φρέντη Μπελέρης. Ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας παίρνει άδεια για να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του και θα επιστρέψει στις φυλακές, όπου κρατείται.

Ο Μπελέρης κατηγορείται για διαφθορά και δωροδοκία για την εξαγορά ψήφων στις δημοτικές εκλογές της Αλβανίας.

Η κράτησή του και η άρνηση των Αρχών για την ορκομωσία του έχει προκαλέσει διπλωματική διαμάχη Ελλάδας - Αλβανίας.

