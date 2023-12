Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Επικοινωνία και ευχές στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Με τον Θεόφιλο Γ’ είχε τηλεφωνική συνομιλία η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Τις θερμότερες ευχές της, για υγεία και ειρήνη σε όλα τα μέλη της Αγιοταφικής Αδελφότητας, εξέφρασε στον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, Θεόφιλο Γ', η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ,Κατερίνα Σακελλαροπούλου, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα.

Η κυρία Σακελλαροπούλου τόνισε, ειδικότερα, την αμέριστη συμπαράσταση της ελληνικής Πολιτείας στο Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων που, για ακόμα μία φορά στη μακραίωνη ιστορία του, καλείται - όπως επεσήμανε - να εκτελέσει την αποστολή του σε πολύ δύσκολους καιρούς. Ευχήθηκε τέλος ταχεία εξομάλυνση της κατάστασης και επούλωση των πληγών που αναπόφευκτα έχει επιφέρει ο πόλεμος στις ζωές των συνανθρώπων μας.

