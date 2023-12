Κόσμος

Πούτιν: Δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τί είπε ο Ρώσος πρόεδρος στην ομιλία του για το 2023 και η υπόσχεση του για το 2024.

-

Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε σήμερα, στην ομιλία του για το Νέο Έτος, πως η χώρα του δεν θα υποχωρήσει «ποτέ» αφού «υπερασπίσθηκε σθεναρά» τα συμφέροντά της το 2023, αλλά δεν ανέφερε ρητά την Ουκρανία.

«Αποδείξαμε πολλές φορές ότι μπορούμε να εκτελέσουμε τις πιο δύσκολες αποστολές και ότι δεν θα υποχωρήσουμε ποτέ επειδή καμιά δύναμη δεν μπορεί να μας διχάσει», τόνισε κατά την ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση.

Μολονότι ο Βλαντιμιρ Πούτιν δεν αναφέρθηκε άμεσα στη σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία άρχισε πριν από σχεδόν δύο χρόνια, την υπαινίχθηκε επανειλημμένα, αποτίοντας για παράδειγμα φόρο τιμής στους στρατιώτες, «τους ήρωές μας».

Όμως αντίθετα από πέρυσι, όταν ο πρόεδρος είχε εμφανισθεί περιστοιχισμένος από ένστολους στρατιωτικούς, αυτή τη φορά διακήρυξε ότι το έτος 2024 θα είναι έτος της «οικογένειας» και είχε για φόντο το Κρεμλίνο.

Το 2023 «υπερασπισθήκαμε σθεναρά τα εθνικά συμφέροντά μας, την ελευθερία μας και την ασφάλειά μας, τις αξίες μας», δήλωσε σ' αυτή την ομιλία του που μεταδόθηκε πρώτα στη ρωσική Άπω Ανατολή, δεδομένης της διαφοράς ώρας της περιφέρειας αυτής με τη Μόσχα.

Ο πρόεδρος διαβεβαίωσε επίσης πως η Ρωσία, η οποία βιώνει «μια ιστορική φάση», θα είναι «ακόμη πιο ισχυρή» την ερχόμενη χρονιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κτελ: Φωτιά σε λεωφορείο γεμάτο επιβάτες (βίντεο ντοκουμέντο)

2023: 10 γεγονότα που “χάραξαν” την χρονιά στον κόσμο

Πέθανε ο Μαξ: Το “αντίο” της Πυροσβεστικής στον σκύλο - διασώστη