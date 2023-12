Αθλητικά

Ολυμπιακός - Άρης: εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους

Οι Πειραιώτες, επικράτησαν εύκολα κόντρα στους Θεσσαλονικείς, παρά τον τραυματισμό του Τόμας Γουόκαπ.

Ο Ολυμπιακός πήρε αυτό που ήθελε, στον αγώνα με τον Άρη στο ΣΕΦ, επικρατώντας με 85-71, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Basket League. Μετά τις δύο διαδοχικές νίκες στη Euroleague, η ομάδα του Πειραιά μπήκε με το δεξί στον δεύτερο γύρο της κανονικής περιόδου του ελληνικού πρωταθλήματος και θα κάνει Πρωτοχρονιά, με ρεκόρ 11-1. Χρόνο για να... χαλαρώσουν δεν έχουν πάντως οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, καθώς στις 2 Ιανουαρίου υποδέχονται στο ΣΕΦ την Αρμάνι Μιλάνο (21:15) και στις 4 Ιανουαρίου φιλοξενούν τη Μονακό (21:15), στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague.

Το αρνητικό για τους «ερυθρόλευκους» είναι πως τραυματίστηκε ο Τόμας Ουόκαπ στον αστράγαλο έπειτα από μονομαχία με τον Χάρελ στα 03:48'' πριν από το τέλους του πρώτου δεκαλέπτου. Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού τιμ κάνουν λόγο για ελαφρύ διάστρεμμα, αλλά η συμμετοχή του στον αγώνα της Τρίτης (2/1) με την Αρμάνι Μιλάνο κρίνεται αμφίβολη. Ο Ουόκαπ δεν επέστρεψε στον αγώνα, μετά τον τραυματισμό του, αλλά μετέβη στ' αποδυτήρια και ξεκίνησε θεραπεία υπό την επίβλεψη του γιατρού του Ολυμπιακού.

Πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού αναδείχτηκε ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Φαλ σημείωσε double double με 15 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοβ είχε 13 πόντους.

Εκτός 12άδας (για λόγους ξεκούρασης) ήταν οι Κώστας Παπανικολάου και Νάιτζελ Γουϊλιαμς Γκος. Με πολιτικά παρακολούθησαν επίσης την αναμέτρηση οι Σακίλ ΜακΚίσικ και Λουκ Σίκμα, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Basket League.

Από τον Άρη που υποχώρησε στο 6-6, ο Ρόμπερτ Μπλούμπεργκς σημείωσε 16 πόντους, ενώ από 14 πόντους πέτυχαν οι Γκάλινατ και Σταρκ.

Τα δεκάλεπτα: 20-11, 41-27, 59-54, 85-71

Χωρίς να πιάσει υψηλή απόδοση, ο Ολυμπιακός προσπέρασε γρήγορα με +8 (20-8), για το 20-11 της πρώτης περιόδου. Ο Άρης που ήταν άστοχος στο πρώτο δεκάλεπτο αντέδρασε στις αρχές της 2ης περιόδου μειώνοντας στο -4 (26-22). Όμως, ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης το πήρε...προσωπικά και μαζί με τους Πάπας, Λούντζη, Πετρούσεβ ο Ολυμπιακός πήγε στ' αποδυτήρια με +14 (41-27) στο ημίχρονο.

Ο Άρης έδειξε αποφασισμένος να κοιτάξει τον Ολυμπιακό... κατάματα και πλησίασε για μία ακόμη φορά στο -4 (52-48 στο 27'). Σ' εκείνο το σημείο, όμως ο Νίκολα Μιλουτίνοβ ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα και στα δύο μισά του παρκέ και έτσι το 59-54 στο 30ό λεπτό μετετράπη στον τελικό 85-71.

Διαιτητές: Αγραφιώτης, Ξενικάκης, Μαρτινάκος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ, Κέινααν 6 (2), Φαλ 15, Μπραζντέικις 2, Πίτερς 9 (1), Λούντζης 2, Λαρεντζάκης 17 (3), Μήτρου-Λονγκ 10 (1), Πετρούσεβ 6, Μιλουτίνοβ 13

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Τολιόπουλος 2, Μπλούμπεργκς 16 (3), Ντε Σόουζα 6, Χάρελ 2, Γκάλινατ 14 (4), Σταρκ 14 (2), Μποχωρίδης 5 (2/8 σουτ), Καζαμίας, Περσίδης 8 (2), Μπάνκστον

