Φρέντη Μπελέρης: Καταχειροκροτήθηκε στην κηδεία της γιαγιάς του (βίντεο)

Δεκτός με ιδιαίτερη θέρμη έγινε ο εκλεγμένος δήμαρχος Χειμάρρας, στην πρώτη άδεια που παίρνει, από την ώρα της προφυλάκισής του.

Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων έφτασε στο νεκροταφείο της Χειμάρρας, όπου έγινε η κηδεία της γιαγιάς του ο Φρέντη Μπελέρης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις μετέφεραν τον Φρέντη Μπελέρη στον χώρο του νεκροταφείου όπου θα κηδευτεί η γιαγιά του. Κρατείται ακόμη στην κλούβα και θα τον αφήσουν όταν η σορός μεταφερθεί στον εσωτερικό χώρο του νεκροταφείου pic.twitter.com/4nW0wsv83m — Himara.gr (@HimaraGr) December 31, 2023

Οι αλβανικές Αρχές χορήγησαν στον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας ολιγόωρη άδεια για να παραστεί στην κηδεία της γιαγιάς του και τον οδήγησαν με κλούβα στο νεκροταφείο.

Ο Μπελέρης έφτασε πριν από τη σορό της γιαγιάς του και παρέμεινε μέσα στην κλούβα, από την οποία βγήκε μόνο όταν έφτασε η νεκροφόρα.

Χιμάρα τώρα, ο Φρεντης Μπελέρης βγαίνει από την κλούβα της αστυνομίας με τους κατοίκους να φωνάζουν το όνομα του και να τον χειροκροτούν pic.twitter.com/bJG2uvM8xt — Himara.gr (@HimaraGr) December 31, 2023

Οι αστυνομικοί δεν τον άφησαν να μπει μέσα στην εκκλησία, παρά μόνο να αφήσει ένα λουλούδι στον τάφο της.

Πλήθος κόσμου που ήταν συγκεντρωμένο στο νεκροταφείο χειροκρότησε στον Μπελέρη, φωνάζοντας το όνομά του.

Πηγή βίντεο: himara.gr

