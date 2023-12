Αθλητικά

Μαρούσι - Παναθηναϊκός: “πράσινη” νίκη πριν τη “διαβολοβδομάδα”

Ο Παναθηναϊκός, αποχαιρέτησε το 2023 με μία ακόμη νίκη αυτή τη φορά κόντρα στο Μαρούσι.

Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε με εκτός έδρας νίκη, 92-79, επί του αδύναμου Αμαρουσίου το 2023, θα κάνει Πρωτοχρονιά αήττητος σε 12 αγωνιστικές στην Basket League, ενώ μπήκε και με το... δεξί στον δεύερο γύρο της κανονικής περιόδου της Basket League.

Η ανωτερότητα των «πρασίνων» έναντι της ομάδας του Γιώργου Λιμνιάτη φάνηκε από τα πρώτα λεπτά, με τον Λούκα Βιλντόσα ν' αναδεικνύεται πρώτος σκόρερ, με 19 πόντους (5/8 τρίποντα). Εξαιρετικός ήταν για μία ακόμη φορά ο Μάριους Γκριγκόνις με 16 πόντους (3/5 τρίποντα). Διψήφιοι ήταν και οι Ναν (12π., 5ασ.) και Ερνανγκόμεθ (11π., 8ρ.).

Ο Κώστας Σλούκας δεν μετέβη στο ΟΑΚΑ, καθώς ταλαιπωρείται από ένα κρυολόγημα. Εκτός δωδεκάδας άφησε ο Αταμάν τον Ματίας Λεσόρ για να ξεκουραστεί, ενώ ο Κάιλ Γκάι ήταν μεν εκεί (εκτός δωδεκάδας) αλλά έτοιμος να φτιάξει βαλίτσες καθώς θα μείνει ελεύθερος από τους «πράσινους». Ο Ιωάννης Παπαπέτρου παρακολούθησε από τον πάγκο το ματς, μετρώντας αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση με το νέο έτος.

Πλέον, οι «πράσινοι» επικεντρώνονται στα δύο εκτός έδρας ματς αυτής της «διαβολοβδομάδας» στη Euroleague στην Ισπανία, με Μπασκόνια (3/1, 21:30) και με Βαλένθια στις 5 Ιανουαρίου (21:30).

Από το Μαρούσι που υποχώρησε στο 4-8, ξεχώρισαν οι Χάρης Γιαννόπουλος (17π. με 4/7 τρίποντα), Ρόμπερτ Γούνταρντ (14π., 5ρ.) και Νάικι Σιμπάντε (13π.). Το Μαρούσι ισοβαθμεί με Κολοσσό και Λαύριο, με 16 βαθμούς, ενώ Καρδίτσα και Απόλλων Πατρών ισοβαθμούν στην τελευταία θέση με 14 βαθμούς.

Τα δεκάλεπτα: 12-28, 37-51, 56-75, 79-92

Ο Παναθηναϊκός έδειξε πως ήθελε να «καθαρίσει» νωρίς την υπόθεση... νίκη στο κλειστό του Αγίου Θωμά, έχοντας ηγέτη τον Ναν. Ο Αμερικανός ήταν ασταμάτητος οδηγώντας στο +16 την ομάδα του στο τέλος της 1ης περιόδου, 12-28. Το Μαρούσι βελτιώθηκε στη 2η περίοδο και μάλιστα προσπέρασε με 25-23, χάρη στον επιθετικό «οίστρο» του Χάρη Γιαννόπουλου. Οι παίκτες του Αταμάν, όμως... σοβαρεύτηκαν, ο Ερνανγκόμεθ τέλειωσε το α΄ μέρος με 10 πόντους και 8 ριμπάουντ και οι «πράσινοι» πήγαν στ' αποδυτήρια, προηγούμενοι με +14 (37-51).

Ο Αταμάν έδωσε χρόνο σε παίκτες που δεν παίρνουν συνήθως και η τιμή της διαφοράς άγγιξε το +19 (56-75) στο 30ό λεπτό. Τυπική διαδικασία η 4η περίοδος, με τους δύο προπονητές να ξεκουράζουν τους βασικούς.

Διαιτητές: Καρπάνος, Σκαλτσής, Λιότσιος

ΜΑΡΟΥΣΙ (Λιμνιάτης): Χιλ 6, Τζούστον 6, Μπρίσκο 5 (1), Ραντούλιτσα 6, Νικολαΐδης 7 (1), Σιμπάντε 13 (3), Στασινός 2, Μπόγρης, Φιλιππάκος, Ιορδάνου 3 (1), Γούνταρντ 14 (1), Γιαννόπουλος 17 (4)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Βιλντόσα 19 (5), Μπαλτσερόφσκι 8, Ναν 12 (1), Γκριγκόνις 16 (3), Ερνανγκόμεθ 11 (1), Καλαϊτζάκης 8, Μωραΐτης 2, Σαμοντούροβ 2, Γκραντ 5 (1), Αντετοκούνμπο 2, Μαντζούκας 7 (1)

