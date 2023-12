Κόσμος

Πρωτοχρονιά 2024: Ο κόσμος υποδέχεται το νέο έτος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολλές χώρες του κόσμου έχουν υποδεχτεί το 2024 με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές.

-

Με ελπίδα, αισιοδοξία και προσδοκίες για ειρήνη σε όλο τον κόσμο, ο πλανήτης άρχισε ήδη να υποδέχεται το 2024. Την έλευση του νέου έτους γιορτάζουν, αυτή την ώρα οι ασιατικές μητροπόλεις.

Στο Χονγκ Κονγκ, οι Αρχές έχουν ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα με πυροτεχνήματα. Όπως τόνισαν, πρόκειται για το μεγαλύτερο θέαμα πυροτεχνημάτων στην ιστορία, το οποίο θα διαρκέσει περίπου 12 λεπτά!

Hong Kong has welcomed the New Year with celebratory countdown fireworks by Victoria Harbour.https://t.co/PAiZ4D1jU3



?? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/o4Mua2Mj4D — Sky News (@SkyNews) December 31, 2023

Στην πρωτεύουσα της Ταϊβάν, την Ταϊπέι, επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων είναι ο εμβληματικός ουρανοξύστης «Τάι Πέι 101», ένα θαύμα της σύγχρονης τεχνολογίας.

H Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης, το Ανόι του Βιετνάμ και η Τζακάρτα της Ινδονησίας, υποδέχτηκαν εντυπωσιακά το νέο έτος.

Happy new year Bangkok pic.twitter.com/ArpA63DyFn — ????Gabriel(We did it baby) (@GabrielAu55) December 31, 2023

Την αλλαγή υποδέχθηκαν στη συνέχεια Μπανγκλαντές και Νεπάλ όπως και Ινδία και Σρι Λάνκα. Σε ένα τελείως διαφορετικό κλίμα, χωρίς πυροτεχνήματα κι εντυπωσιακές τελετές, σε ένδειξη πένθους και συμπαράστασης προς τον λαό της Παλαιστίνης, το Πακιστάν γιόρτασε την έλευση του νέου έτους.

#WATCH | Delhi: People in huge crowds welcome the new year 2024 at Connaught Place pic.twitter.com/YL8P2ALyvC — ANI (@ANI) December 31, 2023

Σε αντίθεση με το Πακιστάν, το Ντουμπάι με εντυπωσιακό τρόπο καλωσόρισε το 2024, με πυροτεχνήματα από τον ουρανοξύστη, Μπουρτζ Χαλίφα, το υψηλότερο κτίριο του κτίριο. Πυροτεχνήματα και σε Αζερμπαϊτζάν και Αρμενία.

This is how the AYF of Armenia members have decided to “celebrate” their New Year Eve!



Enjoy YOUR celebrations!

?????????????? pic.twitter.com/tbzbiVbK2Q — GlobalHye (@GlobalHye) December 31, 2023

Οι Νεοζηλανδοί ήταν από τους πρώτους στον κόσμο που γιόρτασαν την έλευση του 2024 με επίδειξη πυροτεχνημάτων στο Όκλαντ που φώτισε τον συννεφιασμένο νυχτερινό ουρανό.

Στην Αυστραλία, το Σίδνεϊ υποδέχθηκε το 2024 με ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων, στο οποίο κυριάρχησαν τα ασημένια και τα χρυσά πυροτεχνήματα που σηματοδοτούσαν την 50η επέτειο της περίφημης Όπερας της πόλης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολυμπιακός - Άρης: εύκολη νίκη για τους ερυθρόλευκους

Πέθανε ο Μαξ: Το “αντίο” της Πυροσβεστικής στον σκύλο - διασώστη

Covid -19 και γρίπη: Κατακόρυφη αύξηση του ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης