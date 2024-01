Κόσμος

Ισραήλ: Η χώρα ετοιμάζεται για παρατεταμένο πόλεμο

Τι δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

Ο ισραηλινός στρατός θα απολύσει αυτήν την εβδομάδα εφέδρους που επιστρατεύθηκαν για να πολεμήσουν στον πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς με στόχο την τόνωση της ισραηλινής οικονομίας καθώς η χώρα ετοιμάζεται για παρατεταμένο πόλεμο.

«Ορισμένοι από τους εφέδρους θα επιστρέψουν στις οικογένειες και τις εργασίες τους ήδη από αυτήν την εβδομάδα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Αυτό θα είναι σημαντική ανακούφιση για την οικονομία και θα τους επιτρέψει να ανακτήσουν δυνάμεις εν όψει των δραστηριοτήτων τον επόμενο χρόνο. Ο πόλεμος συνεχίζεται και θα τους χρειαστούμε», πρόσθεσε.

