ΓΑΔΑ - Κατσαφάδος: Χρωστάμε πολλά στους αστυνομικούς, δεν αρκεί μόνο ένα “ευχαριστώ” (βίντεο)

Τι είπε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη στους αστυνομικούς που υποδέχτηκαν το 2024 εν ώρα υπηρεσίας.

To Κέντρο Επιχειρήσεων της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής επισκέφθηκε στην αλλαγή του χρόνου ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κώστας Κατσαφάδος συνοδεύομενος από τον Αρχηγό του Σώματος Λάζαρο Μαυρόπουλο, τον Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης Μάνο Λογοθέτη και τον Διευθυντή της Άμεσης Δράσης Διονύσιο Κωστή.

Ευχήθηκε στους αστυνομικούς που υποδέχτηκαν το 2024 εν ώρα υπηρεσίας.

Τους ευχαρίστησε για την προσήλωσή τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και έδωσε ευχές σε όλους για το 2024.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του, «Σήμερα είχα την μεγάλη τιμή να με βρει η αλλαγή του χρόνου στο κέντρο επιχειρήσεων στη ΓΑΔΑ, παρουσία του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας Λάζαρου Μαυρόπουλου και του Γενικού Γραμματέα Μάνου Λογοθέτη, όπου ευχήθηκα στους αστυνομικούς που υποδέχτηκαν το 2024 εν ώρα υπηρεσίας. Τους οφείλουμε όλοι ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αδιάλειπτη προσφορά τους στην Ελληνική κοινωνία. Την ανεκτίμητη προσήλωση τους στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, στη διαφύλαξη του αισθήματος της ασφάλειας και στην μάχη απέναντι στην παραβατικότητα και την εγκληματικότητα. Τους οφείλουμε πολλά καθώς φροντίζουν καθημερινά για την ασφάλεια όλων μας ακόμα και αυτές τις γιορτινές στιγμές μακρυά από τα σπίτια τους και τις οικογένειες τους! Εύχομαι από καρδιάς, το 2024 να είναι μια χρονιά γεμάτη υγεία και ευημερία για όλους. Μια ασφαλής χρονιά, για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες, με περισσότερο σεβασμό και αναγνώριση στο επάγγελμα του Ελληνα αστυνομικού. Καλή Χρονιά σε όλους!»

H ανάρτησή του Κώστα Κατσαφάδου:

