Πρωτοχρονιά - Ενδοοικογενειακή βία: Τέσσερις συλλήψεις μετά την αλλαγή του χρόνου

Μια γυναίκα είναι μεταξύ των συλληφθέντων. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες για την άσκηση βίας από σύντροφο σε σύντροφο, λίγο μετά την έλευση του 2024.

Με τρία αυτόφωρα για ενδοοικογενειακή βία και τέσσερις συλληφθέντες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα, κάνει «ποδαρικό» το 2024 στο Δικαστικό Μέγαρο στο Ηράκλειο.

Οι αστυνομικοί είχαν πολλή δουλειά μετά την αλλαγή του χρόνου, με τους πρωταγωνιστές να οδηγούνται σε αστυνομικά τμήματα και πλέον το λόγο να παίρνει η δικαιοσύνη.

Οι τέσσερις μάλιστα συλληφθέντες έκαναν αλλαγή του χρόνου στα κρατητήρια προς …γνώση και συμμόρφωση και σήμερα, 1η ημέρα του χρόνου, θα οδηγηθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών.

Έχει ενδιαφέρον ότι στη μία περίπτωση η εισαγγελική λειτουργός διέταξε να κρατηθούν τόσο ο άνδρας όσο και η γυναίκα αφού αντάλλαξαν μηνύσεις και κατηγορίες, ο ένας για τον άλλον. Έτσι αμφότεροι πέρασαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς πίσω από τα κάγκελα.

Μάλιστα η εμπλοκή του άνδρα σε τέτοιο περιστατικό έχει προκαλέσει έκπληξη καθώς, κατά πληροφορίες του cretalive.gr, είναι υπάλληλος σε κατάστημα κράτησης.

Στις άλλες δύο περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, συνελήφθησαν και κρατούνται οι άνδρες σύντροφοι, ο μεν πρώτος γιατί απείλησε και εξύβρισε την κοπέλα του, ο δε δεύτερος γιατί φέρεται να την έσπρωξε και να έπεσε, με αποτέλεσμα να χτυπήσει.