Αθλητισμός: Τα μεγάλα “ραντεβού” του 2024

Πολλές και σημαντικές διοργανώσεις, με κυρίαρχη φυσικά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, περιλαμβάνονται στο καλεντάρι της χρονιάς που μόλις ξεκίνησε.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού (26/7-11/8) ξεχωρίζουν ανάμεσα στις πιο σημαντικές διοργανώσεις που φέρνει μαζί του το 2024.

Θα είναι επίσης μια ιδιαίτερη χρονιά για το διεθνές ποδόσφαιρο, με το αναβληθέν Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2023 να φιλοξενείται στην Ακτή Ελεφαντοστού, το -επίσης αναβληθέν - Κύπελλο Εθνών Ασίας, να γίνεται στο Κατάρ, το Euro 2024 στη Γερμανία και το Κόπα Αμέρικα στις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φιλοξενήσουν το πρώτο τους μεγάλο τουρνουά κρίκετ, συνδιοργανώνοντας το Παγκόσμιο Κύπελλο T20 2024 μαζί με τις Δυτικές Ινδίες.

Έχοντας τόσα πολλά να περιμένουμε το 2024, με οδηγό μήνα με τον μήνα, αυτά είναι μερικά από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα του κόσμου για τη νέα χρονιά:

4-16/1: Υδατοσφαίριση - Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών (Ζάγκρεμπ, Ντουμπρόβνικ-Κροατία)

5-13/1: Υδατοσφαίριση - Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών (Αϊντχόφεν-Ολλανδία)

5-19/1: Αυτοκίνητο - Ράλι «Ντακάρ» (Σαουδική Αραβία)

10-28/1: Χάντμπολ-Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών (Γερμανία)

12/1-2/2: Ποδόσφαιρο - Κύπελλο Εθνών Ασίας, Κατάρ

13/1-11/2: Ποδόσφαιρο-Κύπελλο Εθνών Αφρικής, (Ακτή Ελεφαντοστού)

14-28/1: Τένις - Australian Open, Μελβούρνη

19/1-2/2: Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Νέων (Γκάντγουόν, Νότια Κορέα)

26-28/1: Extreme Sports - Χειμερινοί Αγώνες Χ (Άσπεν, Κολοράντο, ΗΠΑ)

2-18/2: Υγρός στίβος - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Ντόχα, Κατάρ)

2/2-16/3: Ράγκμπι - Rugby Six Nations Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Γαλλία και Ιταλία

11/2: Αμερικάνικο ποδόσφαιρο - Super Bowl A (llegiant Stadium, Νεβάδα)

16-25/2 : Πινγκ Πονγκ-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Μπουσάν, Νότια Κορέα)

18/2 : Μπάσκετ - All Star NBA (Ιντιανάπολη-ΗΠΑ)

29/2-2/3: Αυτοκίνητο-F1 GP Μπαχρέιν

1-3/3: Στίβος-Παγκόσμιο πρωτάθλημα κλειστού Στίβου

3/3: Στίβος - Μαραθώνιος Τόκιο

27-9/3: Αυτοκίνητο-F1 GP Σαουδική Αραβία

19/3–8/4: Μπάσκετ - Τελικοί NCAA (ΗΠΑ)

22-24/3: Αυτοκίνητο-F1 GP Αυστραλία

5-7/4: Αυτοκίνητο-F1 GP Ιαπωνία

8-14/4: Γκολφ - Masters (Η.Π.Α)

15/4: Στίβος - Μαραθώνιος Βοστώνης

16/4: Άναμμα της Ολυμπιακής φλόγας στην Αρχαία Ολυμπία

19-21/4: Αυτοκίνητο-F1 GP Κίνα

21/4: Στίβος - Μαραθώνιος Λονδίνου

3-5/5: Αυτοκίνητο-F1 GP ΗΠΑ

17-19/5: Αυτοκίνητο-F1 GP Ιταλία

10-26/5: Χόκεϊ-Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (Τσεχία)

20/5–9/6: Τένις-French Open (Παρίσι, Γαλλία)

22/5: Ποδόσφαιρο - Τελικός Europa League (Δουβλίνο, Ιρλανδία)

22-25/5: Ρυθμική Γυμναστική-Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

24-26/5: Αυτοκίνητο-F1 GP Μονακό

25/5: Ποδόσφαιρο - Τελικός Κυπέλλου Αγγλίας ποδοσφαίρου (Wembley, Λονδίνο)

26/5: Αυτοκίητο - Auto Racing Indy 500 Indianapolis (ΗΠΑ)

26/5: Τένις - France Open, Παρίσι

29/5: Ποδόσφαιρο - Τελικός Europa Conference League (Αθήνα-Opap Arena, Ελλάδα)

1/6: Ποδόσφαιρο-Τελικός UEFA Champions League (Wembley, Λονδίνο)

7-9/6: Αυτοκίνητο-F1 GP Καναδάς

14/6–13/7: Ποδόσφαιρο -48ο Copa America (ΗΠΑ)

14/6-14/7: Ποδόσφαιρο -Euro 2024 (Γερμανία)

15-16/6: Αυτοκίνητο - 24 Ώρες Λε Μαν (Λε Μαν, Γαλλία)

21-23/6: Αυτοκίνητο-F1 GP Ισπανία

Ιούνιος: Μπάσκετ -Τελικοί ΝΒΑ (ΗΠΑ/Καναδάς)

28-30/6: Αυτοκίνητο-F1 GP Αυστρία

29/6–21/7: Ποδηλασία - Γύρος Γαλλίας, Έναρξη Ιταλία, διαδρομή και στη Γαλλία

1-14/7: Τένις - Wimbledon (Λονδίνο, Αγγλία)

5-7/7: Αυτοκίνητο-F1 GP Μ. Βρετανία

19-21/7: Αυτοκίνητο-F1 GP Ουγγαρία

26/7–11/8: Θερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες (Παρίσι, Γαλλία)

26-28/7: Αυτοκίνητο-F1 GP Βέλγιο

23-25/8: Αυτοκίνητο-F1 GP Ολλανδία

26/8-8/9: Τένις - US Open (Νέα Υόρκη, ΗΠΑ)

30/8-1/9: Αυτοκίνητο-F1 GP Ιταλία

18-25/8: Κωπηλασία - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας (Οντάριο, Καναδάς)

28/8–8/9: Θερινοί Παραολυμπιακοί Αγώνες (Παρίσι, Γαλλία)

13-135/9: Αυτοκίνητο-F1 GP Αζερμπαϊτζάν

20-22/9: Αυτοκίνητο-F1 GP Σιγκαπούρη

21-29/9: Ποδηλασία -Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδηλασίας Δρόμου UCI( Ζυρίχη, Ελβετία)

13/10: Στίβος - Μαραθώνιος Σικάγου

18-20/10: Αυτοκίνητο-F1 GP ΗΠΑ

25-27/10: Αυτοκίνητο-F1 GP Μεξικό

28/10-3/11: Τένις - WTA Finals, Σενζέν (Κίνα) WTP Finals

1-3/11: Αυτοκίνητο-F1 GP Βραζιλία

3/11: Στίβος-Μαραθώνιος Νέας Υόρκης

10-17/11: Τένις - ATP Finals, Τορίνο

10-17/11: Τένις - Davis Cup

21-23/11: Αυτοκίνητο-F1 GP ΗΠΑ

11-12: Άρση Βαρών - Παγκόσμιο Πρωτάθλημα IWF (Μανάμα, Μπαχρέιν)

28/11-15/12: Χάντμπολ-Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα γυναικών

29/11-1/12: Αυτοκίνητο-F1 GP Κατάρ

6-8/12: Αυτοκίνητο-F1 GP Αμπου Ντάμπι

10-15/12: Κολύμβηση FINA Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης (25μ) (Βουδαπέστη, Ουγγαρία)