Πρωτοχρονιά - Ιταλία: Μια νεκρή και εκατοντάδες τραυματίες από πυροτεχνήματα

Οι εορτασμοί για την έλευση του νέου έτους, άπεβησαν μοιραίοι για μία γυναίκα, που "χάθηκε" με ευθύνη συγγενικού προσώπου της.

Πυροτεχνήματα, κροτίδες και άλλα είδη βεγγαλικών που χρησιμοποιήθηκαν για τους εορτασμούς της Πρωτοχρονιάς στην Ιταλία προκάλεσαν τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό 274, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Στην Αφραγκόλα, κοντά στη Νάπολη, μια 45χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μετά από «χτύπημα που δέχθηκε από ένα βλήμα κατά τη διάρκεια των εορτασμών, με το βλήμα πιθανότατα να εκτόξευσε ένα μέλος της οικογένειάς της», ανέφερε η αστυνομία.

Παράλληλα 274 τραυματίστηκαν σε όλη τη χώρα. Από αυτούς 49 χρειάστηκε να μεταβούν σε νοσοκομεία και δύο νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Ο αριθμός αυτός των τραυματισμών είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με την Πρωτοχρονιά του 2023, όταν σημειώθηκαν 180 τραυματισμοί.

«Για ακόμη μια φορά, τα πιο σοβαρά ατυχήματα οφείλονται στην εσφαλμένη χρήση πυροτεχνημάτων παράνομης προέλευσης», τόνισε η αστυνομία.

