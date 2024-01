Κόσμος

Γάζα: Χωρίς τέλος ο κατάλογος των νεκρών

Συνεχίζονται χωρίς έλεος οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, με τα περισσότερα θύματα να είναι γυναίκες και παιδιά.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν στοιχίσει τη ζωή σε 21.978 ανθρώπους από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Το τελευταίο 24ωρο, 156 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 246 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο .

Από την αρχή του πολέμου οι τραυματίες ανέρχονται σε 57.697.

