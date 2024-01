Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Ιαπωνία - Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1: είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αποκλιμάκωση (βίντεο)

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, που βρίσκεται στην Ιαπωνία, μίλησε στον ΑΝΤ1 για τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την χώρα.

Ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος μίλησε στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και στη Ρίτσα Μπιζόγλη, για τη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, αλλά και την ετοιμότητα της Ιαπωνίας στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων.

Όπως είπε αρχικά ο σεισμός αυτός μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, είναι ο δευτερος μεγαλύτερος σεισμός μετά από εκείνον του 2011, στον οποίο επλήγη και το πυρηνικό εργοστάσιο της Φουκουσίμα.

Τόνισε ακόμη ότι η Ιαπωνία είναι μια σεισμογενής χώρα και ασκήσεις εξαιρετικά οργανωμένες και από πολύ μικρές ηλικίες, γίνονται συνεχώς. "Είναι συνεχείς οι ασκήσεις σε όλους τους χώρους έτσι ώστε να είναι όλοι όσο είναι δυνατόν πιο προετοιμασμένοι".

"Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για αποκλιμάκωση των μετασεισμών. Για πολλές ημέρες ή και εβδομάδες θα υπάρχουν μετασεισμοί", είπε όσον αφορά στην σεισμική δραστηριότητα της περιοχής.

Στη συνέχεια ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους ¨τα εξαιρετικά συνεργεία διάσωσης βρισκονται επι ποδός συνεχώς", τόνισε.

Σχετικά με την προειδοποίηση για τσουνάμι, ανέφερε ότι η προειδοποίηση δώθηκε μόλις τρία λεπτά μετά τον σεισμό από το κρατικό κανάλι.