Σεισμός στην Ιαπωνία: Έλληνας περιγράφει την εμπειρία των 7,6 Ρίχτερ μιλώντας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Για το πώς βίωσε τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ μίλησε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής Νομικής Αντώνης Καραΐσκος.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Ο Αντώνης Καραϊσκος, είναι από τους ελάχιστους Έλληνες που ζουν μόνιμα στην Ιαπωνία - κατέχοντας έδρα Καθηγητή Νομικής το Πανεπιστήμιο του Κιότο, μίλησε για το πώς βίωσε τον σεισμό των 7,6 Ρίχτερ.

«Υπάρχουν εγκλωβισμένοι, γιατί έχουν πέσει πολλά κτήρια» εκτίμησε ο καθηγητής Καραΐσκος, τονίζοντας ότι, «ως πολιτεία έχουν γρήγορες αντιδράσεις».

Πρόκειται για «μέγα σεισμική δόνηση», όπως χαρακτηρίζουν οι επιστήμονες τέτοια μεγέθη, που ξύπνησαν δυσάρεστες μνήμες.

Προς ώρας δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία με τα εργοστάσια παραγωγής πυρηνικής ενέργειας που υπάρχουν στην περιοχή που χτύπησε ο Εγκέλαδος.

Να σημειωθεί πως τα τελευταία 130 χρόνια στην χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, έχουν σημειωθεί 18 σεισμοί μεγέθους άνω των 7,5 Ρίχτερ με τραγικό απολογισμό 193. 000 νεκρούς και πολλαπλάσιους τραυματίες.

