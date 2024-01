Πρωτοχρονιά - NASA: τα γιορτινά φώτα των πόλεων από το διάστημα (εικόνες)

Τεχνολογία - Επιστήμη

Ευχές με εντυπωσιακές εικόνες από τις φωτισμένες πόλεις τραβηγμένες από το διάστημα έστειλε η NASA.

"Διαστημικές" ευχές για το νέο έτος έστειλε η NASA που μοιράστηκε εντυπωσιακές φωτογραφίες από τις φωτισμένες πόλεις από το διάστημα!

Πιο συγκεκριμένα, οι φαντασμαγορικοί εορτασμοί για το 2024, αποτυπώθηκαν περίτεχνα στις εικόνες που μοιράστηκε στο X το διαστημικό κέντρο Johnson Space Center της NASA δείχνοντας, διάφορες «γωνιές» της γης.

«Σας ευχόμαστε μια νέα χρονιά που να λάμπει τόσο πολύ όσο τα φώτα των πόλεων μέχρι το διάστημα», έλεγε το μήνυμα που συνόδευε τη δημοσιοποίηση των εικόνων.

Wishing you a new year that sparkles as bright as the city lights from space ? pic.twitter.com/VGgWl0lVAx — NASA's Johnson Space Center (@NASA_Johnson) January 1, 2024

