Μέσα Μεταφοράς: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια μετρό και τραμ

Με αραιότερη συχνότητα θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια των Μέσων Σταθερής Τροχιάς όλη την εβδομάδα.

Τροποποιήσεις θα ισχύσουν από σήμερα και μέχρι την Κυριακή 7 Ιανουαρίου, στις μετακινήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ)

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7,5? μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5?-15? τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 6? μεταξύ 7:00-10:00, 15:00-18:00, ανά 7,5? τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 5:30-22:30, μεταξύ 11,5?-15? τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10,5? μεταξύ 5:30 - 23:30, ανά 15? τις υπόλοιπες ώρες.

Γραμμή 2 Μετρό

Μετρό - Γραμμή 2

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7? μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 10? τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 4,5? μεταξύ 7:30-11:00 και 13:30-17:30, ανά 5? τις υπόλοιπες ώρες μεταξύ 6:00-20:30, ανά 7? μεταξύ 20:30-22:00, ανά 10? τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 10?.

Μετρό - Γραμμή 3

Δευτέρα 1 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 12?.

Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 7? μεταξύ 9:00 - 17:00 και ανά 9? τις υπόλοιπες ώρες.

Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 5? μεταξύ 6:00-17:30, ανά 6? μεταξύ 17:30-20:00, ανά 7? μεταξύ 20:00-22:00, ανά 9? τις υπόλοιπες ώρες.

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 9?.

Τραμ

Τρίτη 2 Ιανουαρίου ως Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 12? ως τις 22:00, ανά 15? μεταξύ 22:00-23:00

Σάββατο 6 και Κυριακή 7 Ιανουαρίου 2024: Δρομολόγια ανά 15?.

