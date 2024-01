Κόσμος

Τουρκία - Τροχαίο: Πολύνεκρη σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο (βίντεο)

Πώς συνέβη η φονική σύγκρουση και ο φόβος για αύξηση του αριθμού των νεκρών.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Τουρκία σήμερα, δεύτερη μέρα της νέας χρονιάς, μετά από σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο στον αυτοκινητόδρομο Μαλάτια-Καϊσέρι.

Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης νωρίς το πρωί της Τρίτης (02/01) επιβατικό λεωφορείο και φορτηγό συγκρούστηκαν στον αυτοκινητόδρομο με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 4 νεκρούς και 36 τραυματίες. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων μπορεί να αυξηθεί.

Πώς συνέβη η φονική σύγκρουση που οδήγησε στον θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπους



Όπως μετέδωσε το CNN Turk το λεωφορείο χτυπήθηκε από πίσω από φορτηγό που ταξίδευε προς την ίδια κατεύθυνση με αποτέλεσμα να ανατραπεί.

Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα ειδησεογραφικά μέσα της Τουρκίας δείχνουν ασθενοφόρα στο σημείο με τους τραυματίες να μεταφέρονται σε νοσοκομεία της πόλης.

