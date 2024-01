Οικονομία

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν - Ποια Κυριακή είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν οι χειμερινές εκτπώσεις.

-

Από τις 8 Ιανουαρίου έως και 29 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθούν πανελλαδικά οι χειμερινές εκπτώσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο ΣΕΛΠΕ..

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, τα καταστήματα - μέλη θα είναι ανοικτά σε όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων, τονίζεται, οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις θα προσφέρουν μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε πολύ χαμηλές τιμές, με άψογη εξυπηρέτηση και σεβασμό στο καταναλωτικό κοινό.

