Ζβι Ζαμίρ: Πέθανε ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ

Ποιος ήταν ο πρώην επικεφαλής της Μοσάντ και η προειδοποίηση που αγνοήθηκε.

Πέθανε σε ηλικία 98 ετών ο Ζβι Ζαμίρ, πρώην επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, ο οποίος είχε απευθύνει προειδοποίηση ότι η Αίγυπτος και η Συρία ετοιμάζονται να επιτεθούν στο Ισραήλ το 1973, αλλά η κυβέρνηση την είχε ουσιαστικά αγνοήσει.

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από την Μοσάντ, της οποίας ήταν επικεφαλής από το 1968 ως το 1974.

Πρώην στρατηγός, ο Ζαμίρ επέβλεψε την εκστρατεία του Ισραήλ για την εξόντωση των Παλαιστινίων διοικητών που ευθύνονται για την δολοφονία Ισραηλινών αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου το 1972.

"Η συμβολή του στην ασφάλεια του Ισραήλ θα μείνει αλησμόνητη για πολλά ακόμη χρόνια", έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ.

Ο Ζαμίρ ήταν επικεφαλής της Μοσάντ όταν η Συρία και η Αίγυπτος επιτέθηκαν στο Ισραήλ στις 6 Οκτωβρίου του 1973. Αργότερα ο ίδιος είχε περιγράψει πως ένας πληροφοριοδότης τον είχε ενημερώσει ότι το Κάιρο και η Δαμασκός σχεδίαζαν αιφνιδιαστική επίθεση τον Οκτώβριο του 1973.

Οι μυστικές υπηρεσίες του ισραηλινού στρατού αντιμετώπισαν την πληροφορία αυτή ως τέχνασμα και ως εκ τούτου η κυβέρνηση δεν προχώρησε σε πλήρη κινητοποίηση των δυνάμεών της εγκαίρως, είχε πει ο ίδιος.

Μέσα σε λίγες ώρες μετά την πληροφορία, οι αιγυπτιακές και συριακές δυνάμεις επιτέθηκαν και κατέλαβαν τις ισραηλινές γραμμές παρότι τελικώς απωθήθηκαν από την ισραηλινή αντεπίθεση.

Η επίθεση αυτή έμεινε ως εθνικό τραύμα για τους Ισραηλινούς, οι οποίοι βρέθηκαν πρόσφατα αντιμέτωποι με την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς.

"Ο Ζαμίρ έφυγε με μια αίσθηση ότι ίσως αν είχε υπάρξει πιο επίμονος ο πόλεμος του 1973, δεν θα είχε συμβεί. Τον έτρωγε μέσα του", δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό του ισραηλινού στρατού ο Ντάνι Γιάτομ, επίσης πρώην αρχηγός της Μοσάντ.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

