Τουρκία: Συλλήψεις υπόπτων για κατασκοπεία υπέρ της Μοσάντ

Η μεγάλη επιχείρηση των αρχών οδήγησε σε δεκάδες συλλήψεις.

Επιχείρηση κατά ισραηλινών κατασκόπων πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία σε 57 τοποθεσίες σε οκτώ επαρχίες στο πλαίσιο έρευνας που άρχισε από το γραφείο αντιτρομοκρατίας της εισαγγελίας της Κωνσταντινούπολης.

Συνελήφθησαν στην Τουρκία 33 άτομα, ως ύποπτα για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Τριάντα τρεις ύποπτοι, οι οποίοι θεωρείται ότι εμπλέκονται σε κατασκοπευτικές δραστηριότητες για λογαριασμό της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών σε βάρος ξένων υπηκόων στην Τουρκία, συνελήφθησαν σε επιχείρηση που οργανώθηκε σε 8 επαρχίες με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη.

