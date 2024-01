Κόσμος

Μεσανατολικό - Τόνι Μπλερ: Δεν συμμετείχε σε συνομιλίες για τον εκτοπισμό Παλαιστίνιων από την Γάζα

Ο πρώην Πρωθυπουργός της Βρετανίας διέψευσε ότι είχε συνομιλίες στο Ισραήλ για ενδεχόμενο εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα. Η αντίδραση της Χαμάς.

-

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ διέψευσε κατηγορηματικά ότι είχε συζητήσεις στο Ισραήλ σχετικά με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα, όπως είχε μεταδώσει ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο ενημέρωσης Channel 12, ο Τόνι Μπλερ, που αποχώρησε από την πρωθυπουργία το 2007 και ο οποίος ήταν στη συνέχεια απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή με αποστολή την εγκαθίδρυση παλαιστινιακών θεσμών, βρισκόταν στο Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα.

Είχε συναντήσεις με τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Μπένι Γκαντς, μέλος του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, σχετικά με έναν ρόλο διαμεσολαβητή μετά τον πόλεμο με τη Χαμάς, ανέφερε το Channel 12.

Σύμφωνα με το κανάλι αυτό, θα μπορούσε επιπλέον να έχει ρόλο ενδιάμεσου με μετριοπαθή αραβικά κράτη για μια "εθελοντική επανεγκατάσταση" των κατοίκων της Γάζας.

Όμως το ίδρυμα του Τόνι Μπλερ, το Tony Blair Institute for Global Change, χαρακτήρισε "ψέματα" τους ισχυρισμούς αυτούς.

Δημοσιεύθηκαν "χωρίς καμία επαφή με τον Τόνι Μπλερ και την ομάδα του". "Καμία συζήτηση αυτού του τύπου δεν έλαβε χώρα", ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες, Δευτέρα, το βράδυ.

"Ο Τόνι Μπλερ δεν είχε μια τέτοια συζήτηση, καθώς η ιδέα είναι λανθασμένη επί της αρχής. Οι κάτοικοι της Γάζας θα πρέπει να μπορούν να παραμείνουν και να ζήσουν στη Γάζα".

Η παλαιστινιακή προεδρία απέρριψε "κάθε ύποπτη προσπάθεια" να διοριστεί ο Μπλερ "ή κάθε άλλο πρόσωπο για να επιφορτιστεί με τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τη Γάζα", καταγγέλλοντας μια "καταδικαστέα ενέργεια", σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

"Απαιτούμε από τη βρετανική κυβέρνηση να μην επιτρέψει παρέμβαση στην τύχη και στο μέλλον του παλαιστινιακού λαού", πρόσθεσε η προεδρία, προειδοποιώντας πως "ο Τόνι Μπλερ δεν είναι καλοδεχούμενος στα Παλαιστινιακά Εδάφη".

Την Κυριακή ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ τάχθηκε υπέρ της επιστροφής των Εβραίων εποίκων στη Λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο.

Δύο Ισραηλινοί ακροδεξιοί υπουργοί, ο Μπεζαλέλ Σμότριχ και ο Ιταμάρ Μπεν Γκιβρ, δήλωσαν τις τελευταίες ημέρες πως το Ισραήλ πρέπει να "ενθαρρύνει" τους περίπου 2,4 εκατομμύρια Παλαιστινίους της Γάζας να εγκαταλείψουν την περιοχή προς άλλες χώρες.

Η Χαμάς, που βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, καταδίκασε έντονα τις δηλώσεις αυτές.

Τον Δεκέμβριο ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) Φιλίπ Λαζαρινί είχαν προειδοποιήσει κατά "προσπαθειών" εκτοπισμού των Παλαιστινίων προς την Αίγυπτο.

Ο εκτοπισμός ενός πληθυσμού από τη γη του απαγορεύεται από τις συμβάσεις της Γενεύης, που αποτελούν την 'καρδιά' του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 22.000 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους γυναικών, παιδιών και εφήβων, αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που δημοσιοποίησε η Χαμάς.

Εξαπολύθηκαν σε αντίποινα σε επίθεση ενός εύρους χωρίς προηγούμενο που εξαπέλυσαν ένοπλοι του ισλαμιστικού κινήματος και προκάλεσε τον θάνατο περίπου 1.400 ανθρώπων στο Ισραήλ, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

