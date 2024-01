Κόσμος

Ερντογάν: Ποτέ δεν απορρίψαμε το χέρι φιλίας που απλώθηκε στη χώρα μας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Τούρκος Πρόεδρος παρουσίασε τον απολογισμό των εξαγωγών της χώρας του για το 2023. Τι είπε για την εξωτερική πολιτική.

-

Παρουσιάζοντας στην Άγκυρα τον απολογισμό των τουρκικών εξαγωγών το 2023, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι «παρά τις παρεμβάσεις των τρίτων προς την αντίθετη κατεύθυνση, προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τους γείτονές μας με βάση μια προσέγγιση που θα είναι αμοιβαία επωφελής» -«καζάν-καζάν», όπως είπε χαρακτηριστικά κατά την προσφιλή του έκφραση.

Επίσης, ανέφερε πως η χώρα του ξεπέρασε τις διαφορές απόψεων που προέκυψαν με ορισμένες χώρες της περιοχής και επανέφερε τη συνεργασία της στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. «Ποτέ δεν απορρίψαμε το χέρι φιλίας που απλώθηκε στη χώρα μας. Πήγαμε τρέχοντας σε εκείνους που έκαναν ένα βήμα προς εμάς» τόνισε.

Υποστήριξε ότι «ενώ οι σχέσεις μας με τον τουρκικό κόσμο έχουν φθάσει σε ιστορικό υψηλό, προσπαθήσαμε να αναπτύξουμε συνεργασία με την Ευρώπη και την Αμερική με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό» και προσέθεσε: «Διαμορφώσαμε την εξωτερική μας πολιτική με τουρκοκεντρική αλλά παγκόσμια προοπτική. Δεν θα υπάρξει επιστροφή από αυτό. Η Τουρκία θα συνεχίσει να αυξάνει τον αριθμό των φίλων της».

Αναφερόμενος στις τουρκικές εξαγωγές, επισήμανε ότι το 2023 έφτασαν τα 255,809 δισ. με αύξηση 0,6% σε σχέση με πέρυσι, καταρρίπτοντας ιστορικό ρεκόρ.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό”: Ο Οικονομόπουλος για την πίστη, την Εκκλησία και την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια (βίντεο)

Μεταναστευτικό - Άγιος Παντελεήμονας: Μετέτρεψε το σπίτι της σε ''ξενώνα'' (εικόνες)

Τόκιο: Φωτιά σε αεροπλάνο την ώρα της προσγείωσης (βίντεο)