Υγεία - Περιβάλλον

Βρετανία: Το 2023 ήταν η δεύτερη θερμότερη χρονιά στην ιστορία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής.

-

Η Βρετανία έζησε τη δεύτερη θερμότερη χρονιά στα χρονικά το 2023, έγινε σήμερα γνωστό από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Met Office), μετά το ρεκόρ του 2022, ένα δεδομένο που επισημαίνει τον ολοένα και αυξανόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος προκαλείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, επί των μέσων θερμοκρασιών που καταγράφονται στη χώρα.

Οι προσωρινές μετρήσεις από το Met Office, κατέδειξαν πως η μέση θερμοκρασία των 9,97 βαθμών Κελσίου τον περασμένο χρόνο είναι ακριβώς κάτω από τους 10,03 βαθμούς του 2022, αλλά ξεπερνούν τους 9,88 βαθμούς Κελσίου του 2014. Οι μετρήσεις ξεκίνησαν το 1884.

Το 10 θερμότερα έτη στη Βρετανία καταγράφηκαν όλα τον 21ο αιώνα, από το 2003, και περισσότερα ρεκόρ αναμένεται να καταρριφθούν τα επόμενα χρόνια, επισημαίνει η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα μπορούσαν να οξύνουν τον κίνδυνο ξηρασίας και καταστροφικών πυρκαγιών, σφοδρών βροχοπτώσεων και πλημμυρών, που ενδεχομένως θα πλήξουν τα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία και υποδομές, όπως τους διαδρόμους προσγείωσης-απογείωσης αεροδρομίων και σιδηροδρομικές γραμμές.

«Οι παρατηρήσεις του κλίματος στη Βρετανία είναι σαφείς. Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις μετρήσεις της θερμοκρασίας στη Βρετανία μακροπρόθεσμα, με το 2023 να είναι η δεύτερη θερμότερη χρονιά που έχει ποτέ καταγραφεί», εξηγεί σε ένα δελτίο τύπου ο Μάικ Κέντον, επικεφαλής επιστήμονας του Met Office.

«Την ώρα που το κλίμα μας θα παραμείνει μεταβαλλόμενο, με διαστήματα κρύου και υγρού καιρού, αυτό που έχουμε παρατηρήσει τις τελευταίες δεκαετίες είναι να καταρρίπτεται ένας αριθμός ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών», επισήμανε ο ίδιος.

Αυτό το μοτίβο αναμένεται να συνεχιστεί «τα επόμενα χρόνια ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής που προκαλεί ο άνθρωπος».

Η χρονιά «σηματοδοτήθηκε από σημαντικά κύματα ζέστης τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο και θερμοκρασίες υψηλότερες από τον μέσο όρο κατά τη διάρκεια των 8 εκ των 12 μηνών του έτους», εξηγεί η Met.

Η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κατέγραψαν τις θερμότερες χρονιές πέρυσι, προσθέτει η μετεωρολογική υπηρεσία της Βρετανίας.

Επιπλέον, το 2023 είναι «η θερμότερη χρονιά για τη Βρετανία αναφορικά με τις ελάχιστες θερμοκρασίες», συμπληρώνει η Met.

«Η τάση που παρατηρείται στη Βρετανία αναφορικά με το κλίμα είναι σύμφωνη με εκείνη που παρατηρείται παγκοσμίως», σημειώνει η βρετανική μετεωρολογική υπηρεσία.

Το «2023 οδεύει στο να αναδειχθεί η θερμότερη χρονιά που έχει ποτέ καταγραφεί στη Γη, την ώρα που οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρά μας δεν ήταν ποτέ τόσο αυξημένες εδώ και τουλάχιστον 2 εκατομμύρια χρόνια», συνεχίζει.

Το 2022 η θερμοκρασία στη Βρετανία για πρώτη φορά ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου.

«Ο κώδωνας του κλιματικού κινδύνου κρούεται», αντέδρασε η ΜΚΟ Greenpeace σε ένα δελτίο τύπου. Όμως, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ, «που επιταχύνει τις γεωτρήσεις για την εξεύρεση πετρελαίου και αερίου στη Βόρεια Θάλασσα(…), κάνει πως δεν ακούει», κατήγγειλε

Ειδήσεις σήμερα:

Τηγανιτές πατάτες στο διάστημα με..υπογραφή ΑΠΘ (εικόνες)

Τουρκία - Τροχαίο: Πολύνεκρη σύγκρουση λεωφορείου με αυτοκίνητο (βίντεο)

Μαρινάκης για ομόφυλα ζευγάρια: Ο νόμος θα ψηφιστεί – Δεν νομοθετεί η Εκκλησία