Σεισμός στην Ιαπωνία: το σύστημα που “προέβλεψε” τον εγκέλαδο (βίντεο)

Ένα ανάλογο σύστημα υπάρχει και στην χώρα μας ωστόσο η εφαρμογή του θα χρειαστεί κάποια χρόνια. Τι αναφέρουν οι ειδικοί στον ΑΝΤ1.

Στην Ιαπωνία λειτούργησε ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για τον σεισμό, που εκδίδεται μόλις ανιχνεύεται η δόνηση και ενημερώνει τους κατοίκους σε απόσταση τουλάχιστον 200 χιλιομέτρων, απο το επίκεντρο. Τι αναφέρουν στον ΑΝΤ1, επιστήμονες.

Το σύστημα εγκαιρης προειδοποιησης που λειτουργησε στην Ιαπωνία ενημερωσε τους κατοικους δευτερολεπτα πριν το σεισμο και σε αποσταση μεγαλύτερη των 200 χιλιομετρων

Ο Ευθύμης Λέκκας, Καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το σήμα αυτό, το ψηφιακό σήμα έχει μια ταχύτητα της τάξεως των 300χλμ το δευτερόλεπτο. Τα σεισμικά κύματα έχουν μια ταχύτητα της τάξεως 2χλμ το δευτερόλεπτο συνεπώς προλαβαίνουν τα ηλεκτρικά σήματα να πάνε και να ειδοποιήσουν τους κατοίκους. Βεβαίως αυτό γίνεται για μεγάλες αποστάσεις οι κάτοικοι των κοντινών περιοχών δηλαδή μέσα σε 5-10χλμ δε προλαβαίνουν υφίστανται τις συνέπειες του σεισμού. Σε πιο απομακρυσμένες Αποστάσεις της τάξεως 30-40-50 χλμ ουσιαστικά μπορουν να πάρουν οι κάτοικοι κάποια μέτρα αυτοπροστασίας.»

Ο σεισμός στην Ιαπωνία εγινε αισθητός μεχρι το Κιότο. Μάλιστα οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα έγκαιρης προειδοποίησης και για τους μετασεισμούς που ακολούθησαν.

Η Μιράντα Δανδουλάκη, καθηγήτρια φυσικών καταστροφών στο πανεπιστήμιο του Κιοτο περιγράφει στον ΑΝΤ1: "Εδώ στην εστία το σύστημα έλεγε κάτι στα γιαπωνέζικα αναγνώρισα τη λέξη σεισμός Με προειδοποίησε για σεισμό. Ενδεχομένως εκείνη τη στιγμή να γινόταν κάποιος μετασεισμός Ισχυρός, Προειδοποιήθηκαν Για σεισμό απλά δεν ενιωσα τον σεισμό εγώ Γιατί προφανώς δεν έγινε έδω Αισθητός. Μερικά δευτερόλεπτα μπορούν να μας σώσουν Αν είμαστε κατάλληλα εκπαιδευμένοι".



Παρόμοιο σύστημα υπάρχει και στην Ελλάδα αλλά λειτουργεί πιλοτικά. Πιο συγκεκριμένα, συνολικά 30 σεισμογράφοι έγκαιρης προειδοποίησης του συστήματος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου έχουν τοποθετηθεί στην ευρύτερη περιοχή του Κοριθιακού κόλπου με πιλοτική θέση ειδοποίησης στους Αγίους Θεοδώρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα στο σεισμό που καταγραφηκε στις 29 0κτωβριου μεγεθους 3,9 βαθμων έξω από το Ξυλόκαστρο ο σεισμογραφος εντοπιζει το επικεντρο σε πραγματικό χρόνο και φερνει προειδοποιηση 7,8 δευτερόλεπτα με ηχητικό σήμα πριν τα ισχυρότερα σεισμικά κύματα που φαίνονται στον κόκκινο ομόκεντρο κύκλο χτυπήσουν την περιοχη Αγίων Θεοδώρων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες θα χρειαστεί χρόνος για να εφαρμοστεί στη χώρα μας με εύθυνη της πολιτείας όπως συμβαίνει στην Ιαπωνία.



αναπληρωτη διευθντησ αστεροσκοπειου αθηνων Καρασταθης Βασίλης

Ο Βασίλης Καραστάθεης, αναπληρωτής διευθυντής του Αστεροσκοπείου Αθηνών αναφέρει: "Θα πρέπει να μαστέ πολύ προσεκτικοί στην εφαρμογή Επομένως μπορεί να χρειαστούν και κάποια χρόνια Πρέπει να εφαρμοστεί σε βιομηχανία σε συγκεκριμένους ελεγχόμενους τόπους και σε δεύτερο τρίτο στάδιο να προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε κάποια στιγμή στο ευρύ πληθυσμό".

Στόχος των σεισμολόγων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών είναι να τοποθετηθούν ειδικοί σεισμογράφοι μηδενικής καθυστέρησης για προειδοποίησης σε όλες τις περιοχές που ιστορικά καταγράφονται σεισμοί.

