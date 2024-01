Κοινωνία

Πατροκτόνος - Περιστέρι: Ήθελα να σώσω την μητέρα μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ομολόγησε ο 35χρονος πατροκτόνος. Οι δραματικές στιγμές πριν την δολοφονία. Η παλαιότερη καταγγελία της οικογενείας κατά του πατέρα.

-

Το πρωί της Τετάρτης θα απολογηθεί ο 35χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον πατέρα του στο Περιστέρι, σύμφωνα με τον ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Σπύρο Λεβιδιώτη.

Τις δραματικές στιγμές μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Περιστέρι περιέγραψε ο 35χρονος που με ένα μαχαίρι σκότωσε τον πατέρα του. Φέρεται να είπε πως βρισκόταν στο δωμάτιό του και έπαιζε ηλεκτρονικά παιχνίδια όταν το θύμα του επιτέθηκε.

Ο 35χρονος περιέγραψε την στιγμή που τον οδήγησε στο να επιτιθεί στον πατέρα του:

"Έτσι όπως καθόμουν ήρθε ο πατέρας μου μεθυσμένος και αφού με ρώτησε τι κάνω εκεί, εγώ έβγαλα το μικρόφωνο όπου μιλούσα με τον ξάδελφό μου προκειμένου να μην μας ακούσει και τότε ο πατέρας μου με χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι χωρίς να τραυματισθώ. Τότε εγώ ταράχθηκα και άρπαξα το μαχαίρι που είχα πάνω στο γραφείο μου και τον μαχαίρωσα κάτω από την κοιλιά σε κάποιο σημείο που δεν θυμάμαι ακριβώς. Στη συνέχεια και αφού έπεσε κάτω ο πατέρας μου τον χτύπησα με τη λαβή και όχι με τη λάμα στο κεφάλι πέντε φορές περίπου. Μετά βγήκα από το δωμάτιο και βρήκα τη μητέρα μου και της είπα ‘’συγνώμη μαμά μάλλον σκότωσα τον μπαμπά.’’

Η κόρη της οικογένειας είχε αναγκαστεί να φύγει από το σπίτι εξαιτίας της συμπεριφοράς του πατέρα.

Ο 35χρονος υποστήριξε ότι ο πατέρας του έπινε και χτυπούσε τον ίδιο, την αδερφή του και την μητέρα του.



"Ήταν ένας άνθρωπος που πάντα έπινε αλκοόλ και μεθούσε και συνέχεια. Έκανε επιθέσεις και σε εμένα και στην αδελφή μου, απρόκλητα ενώ μερικές φορές χτυπούσε και τη μητέρα μου. Όσο μεγάλωνα συνέχιζα να τον φοβάμαι. Δεν ήθελα να τον χτυπήσω και πολύ περισσότερο να τον σκοτώσω αλλά προσπαθούσα να τον ακινητοποιήσω."

Η 66χρονη μητέρα δήλωσε πως άκουσε τη φασαρία αλλά δεν κατάφερε να αποτρέψει το κακό, ενώ αναφέρθηκε και στο ιστορικό κακοποίησης από το θύμα.

"Ερχόταν στο σπίτι μεθυσμένος ή πολλές φορές έπινε και στο σπίτι. Άλλες φορές μου φώναζε, άλλες φορές με έβριζε και άλλες φορές με χτυπούσε. Επηρεαζόταν πολύ από τους φίλους του στη δουλειά που έλεγαν ότι πρέπει να χτυπάνε τις γυναίκες και ότι είναι πόρνες. Με χτυπούσε σε διάφορα σημεία του σώματος, άλλες φορές στα χέρια και άλλες φορές στο κεφάλι και μου έκανε μελανιές. Όταν ξεμεθούσε έδειχνε με τον τρόπο του ότι έκανε λάθος και έδειχνε να το έχει μετανιώσει."

Η οικογένεια είχε καταγγείλει το θύμα το 2017 μετά από ένα σοβαρό επεισόδιο μέσα στο σπίτι όπου χτύπησε μητέρα και γιο.

"Όταν έγινε το δικαστήριο εγώ παρακάλεσα τον Δικαστή να τον αφήσει γιατί πάντα μετά τον συγχωρούσα. Σχεδόν για δύο χρόνια δεν μας είχε ενοχλήσει αλλά πριν από 3-4 χρόνια ξεκίνησε πάλι τα ίδια λέγοντάς μας προδότες για τότε που καλέσαμε την αστυνομία και πήγε στο αυτόφωρο."

Ο 35χρονος θα απολογηθεί το πρωί της Τετάρτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κερατέα: Νεκρός οδηγός που έπεσε σε χαντάκι

Μεταναστευτικό - Άγιος Παντελεήμονας: Μετέτρεψε το σπίτι της σε ''ξενώνα'' (εικόνες)

Σαλαμίνα: Πολωνοί κατέγραφαν με drone στρατιωτική περιοχή