Σεισμός στην Ιαπωνία - Κόντα: φίλη μου εγκατέλειψε το σπίτι της και ζει στο στάδιο (βίντεο)

Τι αναφέρει στον ΑΝΤ1 η Κική Κόντα που ζει στην Ελλάδα αλλα κατάγεται από την Ιαπωνία για το πώς βίωσαν τα αγαπημένα της πρόσωπα τον φονικό σεισμό.

Στον ANT1, και στην Ρίτσα Μπιζόγλη μίλησε η Κική Κόντα η οποία κατάγεται απο την Ιαπωνία και ζει εδώ και επτά χρόνια στην χώρα μας.

Η κυρία Κόντα αναφέρθηκε στο πως βίωσαν οι δικοί της άνρθωποι, οι οποίοι ζουν στην Ιαπωνία τις στιγμές του εγκέλαδου. Η οικογένεια της, η οποία ζει 300χλμ. μακρία από το επίκεντρο το σεισμού ένιωσε τις πολύ δυνατές δονήσεις, ενώ μία οικογενειακή φίλη της, η οποία ζει στην Ισικάουα -πόλη που βρισκόταν στο επίκεντρο του σεισμού- αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την κατοικία της και να μείνει σε ένα τοπικό στάδιο.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με την προειδοποίηση για νέα σεισμική δόνηση στην κλίμακα των 7 Ρίχτερ τις προσεχείς μέρες, είπε πως ο Πρωθυπουργός έχει ήδη ζητήσει από του κατοίκους παράκτιων περιοχών να εγκαταλείψουν τις κατοικίες τους, ενώ αναφέρθηκε και στον φονικό σεισμό του 2011, στην περιοχή Φουκουόκα, ο οποίος είχε ακολουθηθεί από τσουνάμι.

Τέλος αναφέρθηκε στην ψυχραιμία της κυβέρνησης, αλλά και των πολιτών. Είπε πως από μικρή ηλικία μαθαίνουν τις πρώτες αναγκαστικές κινήσεις, όπως το να ανοίγούν πόρτες, και να βγαίνουν από τα κτίρια προστατεύοντας τον εαυτό τους. Τόνισε επίσης και την χρήση έχουν της τεχνολογίας και των αντισεισμικών καινοτομιών, όπως το χτίσιμο κτιρίων με ελαστικά υλικά.

Είπε πως ο κόσμος είναι πάντα προετοιμασμένος και ψύχραιμος, αφού η χωρά χτυπιέται από πολλούς σεισμούς. Τόνισε πως οι πολίτες γνωρίζουν ότι δεν θα κλέψουν τα σπίτια που έχουν εκκενωθεί και ξέρουν ότι θα επιστρέψουν στην καθημερινότητα τους σύντομα.





