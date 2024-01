Υγεία - Περιβάλλον

Λάρισα: πέθανε ξαφνικά μέσα στο σπίτι της

Τραγωδία στη Λάρισα, με μια γυναίκα να εντοπίζεται νεκρή, ώρες.μετά από τον θάνατο της.

Μπροστά σε ένα θλιβερό θέαμα βρέθηκαν, το βράδυ της Τρίτης, οι Αρχές στη Λάρισα, όταν μία γυναίκα ηλικίας 56 ετών εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι της.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες του onlarissa.gr, το σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε κεντρικό διαμέρισμα της οδού Παπακυριαζή.

Άμεσα στο σημείο, μετά από ειδοποίηση συγγενικού προσώπου, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Ωστόσο, ήταν ήδη αργά αφού σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η γυναίκα είχε χάσει τη ζωή της ώρες πριν, με τα αίτια του θανάτου της διερευνώνται από τις Αρχές.

