Μέσι: Τα 44... βήματα και οι 7 τίτλοι που διεκδικεί το 2024

Ποια είναι τα...44 βήματα στην ιστορία και ποιοι είναι οι 7 τίτλοι που μπορεί να κερδίσει το 2024 με Αργεντινή και Ίντερ Μαϊάμι ο σουπερ σταρ της μπάλας.

Ο Λιονέλ Μέσι, έχοντας κατακτήσει 44 τίτλους σε 19 σεζόν ως επαγγελματίας, είναι ο πιο επιτυχημένος παίκτης -σε τρόπαια- όλων των εποχών. Αλλά δεν σταματά εκεί... Το 2024 θα έχει την ευκαιρία, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Αργεντινής «Ole», να προσθέσει ακόμη επτά στο εντυπωσιακό ρεκόρ του.

Η εθνική Αργεντινής, με αρχηγό τον Λιονέλ Μέσι, ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις, ξεκινώντας από την υπεράσπιση του τίτλου του Copa America στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στον όμιλο θα είναι με το Περού, τη Χιλή και τον νικητή των πλέι οφ μεταξύ Καναδά και Τρινιντάντ και Τομπάγκο.

Εκτός από το Copa America, ο Μέσι θα μπορούσε να παίξει και σε άλλες διοργανώσεις υψηλού επιπέδου με την εθνική ομάδα. Η πιθανότητα συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024 προσθέτει μια επιπλέον απόχρωση στην ατζέντα.

Ο Χαβιέ Μασεράνο, προπονητής της ομάδας Under 23, έχει εκφράσει την επιθυμία του να έχει τον Μέσι σε περίπτωση πρόκρισης, ανοίγοντας την πόρτα σε πιθανή επανάληψη του άθλου του Πεκίνου 2008. Ωστόσο, η απόσταση των μόλις 12 ημερών μεταξύ του Copa America και των Ολυμπιακών Αγώνων καθιστά αυτό το ενδεχόμενο εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο.

Το 2024, ο Λιονέλ Μέσι θα ξεκινήσει την πρώτη του πλήρη εμπειρία στο Major League Soccer, με στόχο να προκριθεί στα τελικά των playoffs και να εκθρονίσει τη Κολόμπους Κρου.

Με την ενσωμάτωση του Λουίς Σουάρες, η Ίντερ Μαϊάμι του Χεράρδο Μαρτίνο, φιλοδοξεί να κατακτήσει το τοπικό πρωτάθλημα για πρώτη φορά στην ιστορία της. Θα πρέπει επίσης να υπερασπιστεί το League Cup.

Επιπλέον θα συμμετάσχει στο Concacaf Champions League ενώ εάν τα πάει καλά θα έχει την ευκαιρία να προκριθεί στο νέο ετήσιο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και στο Παγκόσμιο Κύπελλο Σούπερ Συλλόγων με 32 ομάδες το 2025.

Η Ίντερ Μαϊάμι θα συμμετάσχει στο Inter-American Cup, μια νέα κοινή διοργάνωση μεταξύ Conmebol και Concacaf. Σε αυτό το τουρνουά, θα αντιμετωπίσει τη Λεό από το Μεξικό (πρωταθλήτρια Concacaf Champions League), τη Φλουμινένσε (πρωταθλήτρια Copa Libertadores) και τη Λίγκα ντε Κίτο (πρωταθλήτρια του Copa Sudamericana).

Η διοργάνωση που δεν θα έχει μπροστά του ο Μέσι, σε αντίθεση με το 2023, είναι το US Open Cup. Το MLS ανακοίνωσε ότι οι ομάδες του δεν θα συμμετάσχουν στο τουρνουά του 2024.

Αυτό σημαίνει ότι ο κορυφαίος παίκτης του κόσμου και η Ίντερ Μαϊάμι δεν θα μπορέσουν να πάρουν «εκδίκηση» για την περσινή χρονιά, όταν έχασαν στον τελικό της διοργάνωσης από τη Χιούστον Ντιναμό (2-1).

Οι 7 διοργανώσεις που θα μπορούσε να κατακτήσει ο Λιονέλ Μέσι:

Με την εθνική Αργεντινής

Copa America – ΗΠΑ

Ολυμπιακοί Αγώνες - Παρίσι (δεν έχει επιβεβαιωθεί)

Με την Ίντερ Μαϊάμι

Major League Soccer

League Cup

Concacaf Champions League

Interamerican Cup

Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων

Oι 44 τίτλοι του Λιονέλ Μέσι:

10 πρωταθλήματα Ισπανίας

7 Κύπελλα Ισπανίας

8 Σούπερ Καπ Ισπανίας

4 Champions League

3 Παγκόσμια Κύπελλα συλλόγων

3 Ευρωπαϊκά Σούπερ Καπ

2 πρωταθλήματα Γαλλίας

1 Σούπερ Καπ Γαλλίας

1 League Cup ΗΠΑ

1 Παγκόσμιο Κύπελλο (2022)

1 Παγκόσμιο Κύπελλο U20 (2005)

1 χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2008)

1 Κόπα Αμέρικα (2021)

1 Finalissima (2022)