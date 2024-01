Κόσμος

Σεισμός στην Ιαπωνία: Δεκάδες νεκροί και ανυπολόγιστη καταστροφή

Αποκομμένες είναι ολόκληρες περιοχές μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό που έπληξε την Ιαπωνία.

Ο απολογισμός των θυμάτων του πολύ ισχυρού σεισμού που έπληξε σκληρά την κεντρική Ιαπωνία προχθές Δευτέρα, ανήμερα την Πρωτοχρονιά, αυξήθηκε στους 62 νεκρούς, κατά νεότερη καταμέτρηση που δημοσιοποιήθηκε από τις Αρχές.

Αξιωματούχος στον νομό Ισικάουα, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο αλλά δεν θέλησε να κατονομαστεί, αναφέρθηκε σε «62 νεκρούς» και πάνω από 300 τραυματίες, περίπου 20 από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 55 νεκρούς.

