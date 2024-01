Υγεία - Περιβάλλον

Πάτρα: πέθανε ξαφνικά νεαρός από ανακοπή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του νεαρού θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

-

Θλίψη έχει σκορπίσει στην τοπική κοινωνία της Πάτρας η είδηση θανάτου ενός νεαρού άνδρα μόλις 21 ετών.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το pelop.gr, νεκρός ένας 21χρονος από ανακοπή, σε οικία στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ΕΚΑΒ αλλά και Αστυνομία, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Τον άτυχο νεαρό παρέλαβε το ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο “Άγιος Ανδρέας” για να γίνει η νεκροψία και να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου του.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Μενέντεζ: Νέα κατηγορία σε βάρος του Γερουσιαστή

Καιρός: συννεφιά και βροχές την Τετάρτη