Κοινωνία

Παλλήνη - Ληστεία: μπήκαν για να κλέψουν και χτύπησαν τον ιδιοκτήτη

Στιγμές τρόμου έζησε ένας άνδρας όταν ληστές μπήκαν στο σπίτι του...

Τον τρόμο έζησε ένας άνδρας στην Παλλήνη όταν ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του και τον ξυλοκόπησαν.

Πιο σγυκεκριμένα, το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τις 8 το βράδυ της Τρίτης, στην οδό Αφανών Ηρώων, όταν διαρρήκτες εισέβαλαν από ανασφάλιστο παράθυρο σε διαμέρισμα πρωτου ορόφου και άρχισαν να ψάχνουν τους χώρους του σπιτιού.

Οι δράστες σύμφωνα με πληροφορίες σκαρφάλωσαν από σωλήνα και στη συνέχεια ανέβηκαν στο μπαλκόνι πρώτου ορόφου και μπήκαν από ανοιχτό παράθυρο. Ο ιδιοκτήτης μπήκε στο σπίτι του και τους είδε πρόσωπο με πρόσωπο.

Ο ιδιοκτήτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

