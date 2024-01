Κοινωνία

Πατροκτονία στο Περιστέρι: Στον ανακριτή ο 35χρονος καθ’ ομολογία δράστης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον ανακριτή οδηγείται ο 35χρονος άνδρας που ομολόγησε τη δολοφονία του πατέρα του στο Περιστέρι.

-

Ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί οδηγείται ο 35χρονος, που τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τον πατέρα του, τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στο σπίτι τους στο Περιστέρι, μπροστά στα μάτια της μητέρας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, δεδομένου ότι το θύμα είχε συλληφθεί το 2017 για επίθεση και ξυλοδαρμό σε βάρος συγγενικών του προσώπων.

Τις δραματικές στιγμές μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Περιστέρι περιέγραψε ο 35χρονος που με ένα μαχαίρι σκότωσε τον πατέρα του. Φέρεται να είπε πως βρισκόταν στο δωμάτιό του και έπαιζε ηλεκτρονικά παιχνίδια όταν το θύμα του επιτέθηκε.

"Ήθελα να σώσω την μητέρα μου"

Τι ομολόγησε ο 35χρονος πατροκτόνος. Οι δραματικές στιγμές πριν την δολοφονία και η παλαιότερη καταγγελία της οικογενείας κατά του πατέρα.

Ο 35χρονος περιέγραψε την στιγμή που τον οδήγησε στο να επιτιθεί στον πατέρα του:

"Έτσι όπως καθόμουν ήρθε ο πατέρας μου μεθυσμένος και αφού με ρώτησε τι κάνω εκεί, εγώ έβγαλα το μικρόφωνο όπου μιλούσα με τον ξάδελφό μου προκειμένου να μην μας ακούσει και τότε ο πατέρας μου με χτύπησε με γροθιά στο κεφάλι χωρίς να τραυματισθώ. Τότε εγώ ταράχθηκα και άρπαξα το μαχαίρι που είχα πάνω στο γραφείο μου και τον μαχαίρωσα κάτω από την κοιλιά σε κάποιο σημείο που δεν θυμάμαι ακριβώς. Στη συνέχεια και αφού έπεσε κάτω ο πατέρας μου τον χτύπησα με τη λαβή και όχι με τη λάμα στο κεφάλι πέντε φορές περίπου. Μετά βγήκα από το δωμάτιο και βρήκα τη μητέρα μου και της είπα ‘’συγνώμη μαμά μάλλον σκότωσα τον μπαμπά.’’

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 3 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Μέση Ανατολή: Σημείο καμπής η δολοφονία του Σάλεχ αλ Αρούρι στη Βηρυτό

Θωμαΐδης: Η χρήση κοκαΐνης διπλασιάστηκε στην πανδημία