Τσάπαλος: Υπάρχουν προγράμματα voucher για την προμήθεια POS

Στον ΑΝΤ1 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών για την υποχρεωτική χρήση POS από μια σειρά επαγγελματιών.

Για την υποχρεωτική χρήση POS που ισχύει από την πρώτη Ιανουαρίου 2024 μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάμπαλος.

Σχετικά με το κόστος που έχουν οι συναλλαγές για τους επιχειρηματίες είπε πως, «θεσπίσαμε το σύστημα Ιris που έχει μηδενική κράτηση», το οποίο είπε πως, «είναι μία πολύ εύκολη χρήση από το κινητό, με την οποία δεν επιβαρύνεται ούτε ο πελάτης ούτε ο επιχειρηματίας. Είναι μια εξαιρετικά απλή διαδικασία».

«Δεν το κάνουμε μόνο για λόγους φοροδιαφυγής, αλλά και για να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών τονίζοντας πως δεν περιμένουμε να σωθούμε από τους περιπτεράδες.

Για την προμήθεια POS από τις επιχειρήσεις, είπε πως, «έχει μειωθεί δραματικά το κόστος και υπάρχουν προγράμματα ψηφιακής μετάβασης που παίρνει κάποιος voucher με 150, τα οποία κοιτάζουμε να παραταθούν».

«Αυτήν τη στιγμή μπορείς να βρεις pos με 40 ευρώ», είπε, συμπληρώνοντας πως, «επίσης το κινητό μας μπορεί να γίνει pos».





