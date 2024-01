Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στην Αργεντινή

Την Αργεντινή χτύπησε ο Εγκέλαδος.

Σεισμός μεγέθους 5,6 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στην επαρχία Λα Ριόχα της Αργεντινής, ανακοίνωσε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 127 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

