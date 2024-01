Παράξενα

Πάτρα: άνδρας ζητούσε να τον συλλάβουν και... δάγκωσε αστυνομικό

Ο άνδρας φώναζε και απαιτούσε να τον συλλάβουν και στη συνέχεια, δάγκωσε αστυνομικό που κατέληξε στο νοσοκομείο.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης στο αστυνομικό μέγαρο της Πάτρα.

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας 30χρονος εμφανίστηκε στο τμήμα και απαιτούσε να τον συλλάβουν, δηλώνοντας πως υπάρχει ένταλμα για την σύλληψή του.

Ομως το έγγραφο που υποτίθεται πως ήταν ένταλμα ήταν "κενό περιεχομένου". Ο Αξιωματικός υπηρεσίας ζήτησε από τον 30χρονο να αποχωρήσει, ωστόσο αυτός όχι μόνο δεν έφευγε, αλλά φώναζε πως "πρέπει να με συλλάβετε".

Ο άνδρας συνέχιζε να επιμένει και ο αξιωματικός τον πλησίασε για να τον απομακρύνει από την είσοδο του μεγάρου, καθώς είχε αρχίσει η κατάσταση να ξεφεύγει.

Τότε ο 30χρονος του επιτέθηκε και τον δάγκωσε στο χέρι.

Αποτέλεσμα ήταν ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ να πάει στο νοσοκομείο για να του περιποιηθούν το τραύμα και ο δράστης να καταλήξει τελικά στο κρατητήριο.

