Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για κάθε ζώδιο από τη Λίτσα Πατέρα στην εκπομπή "Το Πρωινό".

-

“Η Αφροδιτη την Πρωτοχρονιά βρίσκεται σε δυσαρμονία με τον Κρόνο και αυτός ήταν ο λόγος που έγιναν τόσα δυσάρεστα” ανέφερε ξεκινώντας η Λίτσα Πατέρα.

“Ας περιμένουμε κάτι καλό αυτό τον καιρό” είπε ακόμη η αστρολόγος και είπε ότι πολλά ζόρια θα ξεπεραστούν.

"Προσοχή σε εξαπατήσεις", αλλά και... "ώρα για δράση" συμβούλεψε ακόμη,

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας στο πλευρό της την Φωτεινή Πετρογιάννη, αναφέρθηκε στις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

Ειδήσεις σήμερα:

Κοζάνη: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από παντζούρι

Στέλιος Ρόκκος: σήμερα η κηδεία του αδερφού του, Νίκου (βίντεο)

Πάτρα: άνδρας ζητούσε να τον συλλάβουν και... δάγκωσε αστυνομικό