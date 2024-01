Κοινωνία

Διόνυσος: διαρρήκτες, έκλεψαν χρήματα και διέφυγαν με το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη

Οι θρασύτατοι δράστες, διέφυγαν μάλιστα με το αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη.

Κλοπή σε σπίτι ενός δικηγόρου σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Διονύσου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές λίγο μετά τις 9 χθες το βράδυ άγνωστοι παραβίασαν το παράθυρο και εισέβαλαν σε μονοκατοικία.

Αφού έψαξαν όλους τους χώρους, άρπαξαν χρήματα και τιμαλφή και πιο συγκεκριμένα 6 ζευγάρια χρυσά μανικετόκουμπα, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα.

Οι δράστες αφού πήραν τη "λεία" τους έγιναν "καπνός" χρησιμοποιώντας μάλιστα το πολυτελές αυτοκίνητο του ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε ο ιδιοκτήτης του σπιτιού. Οι έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό των δραστών βρίσκονται σε εξέλιξη.

