“Το Πρωινό” - Καπουτζίδης: η συζήτηση με τον Μητσοτάκη για την τεκνοθεσία ομόφυλων ζευγαριών (βίντεο)

Τι είπε ο ηθοποιός και σεναριογράφος, στην εκπομπή "Το Πρωινό" το ΑΝΤ1 για την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, την προσωπική του ζωή και τον Στέφανο Κασσελάκη.

Καλεσμένος στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ήταν την Τετάρτη ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο ηθοποιός, μίλησε μεταξύ άλλων για την προσωπική του ζωή, τη ζωή του στην Αίγινα, τις "Σέρρες" αλλά και το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την τεκνοθεσία.

Ο γνωστός δημιουργός είπε πως αυτή την περίοδο είναι μόνος του και αναφέρθηκε στις μεγάλες σχέσεις που έχει κάνει στη ζωή του.

«Όταν τελειώνει ένας έρωτας πάντα υπάρχει μια δυσκολία. Μετά εξομαλύνονται οι σχέσεις. Έχω κάνει τρεις μεγάλες σχέσεις στη ζωή μου, που ήταν 7, 6 και 4 χρόνια, και με τους τρεις αυτούς ανθρώπους έχω πολύ καλές σχέσεις και με αγαπάνε πολύ και τους αγαπάω κι εγώ», εξομολογήθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, αναφέρθηκε και στο θέμα του γάμου και της τεκνοθεσίας από ομόφυλα ζευγάρια. Ο δημιουργός αποκάλυψε για πρώτη φορά πως έχει κάνει σχετική συζήτηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Δεν το έχω πει εδώ και δύο χρόνια γιατί δεν θέλω να ανακοινώνω κάτι το οποίο έχει να κάνει και με έναν άλλον άνθρωπο, αλλά όντως είχαμε μία συζήτηση για αυτό το θέμα σε κάποια φάση. Έγινε μια πολύ ωραία συζήτηση με δική του πρωτοβουλία», ανέφερε ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Για τον Στέφανο Κασσελάκη, ο Γιώργος Καπουτζίδης είπε: «Μόνο μία φορά έχω συναντηθεί με τον Στέφανο Κασσελάκη. Ήμουν καλεσμένος στη Ναταλία Γερμανού και ήταν και αυτός. Δεν έχουμε ανταλλάξει απόψεις. Μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ καλός άνθρωπος και έχει τρομερή υπομονή. Γιατί εμένα αν μου έκανες αυτό που του κάνεις θα σε είχα ταράξει στις μηνύσεις».

