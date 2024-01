Αθλητικά

United Cup: Η Σάκκαρη έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά

Σπουδαία εμφάνιση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που πέτυχε μεγάλη νίκη στου τουρνουά της Αυστραλίας.

Η Μαρία Σάκκαρη πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση νίκησε με 2-0 (7-6, 6-3) την Λέιλα Φερνάντεζ και οδήγησε την Ελλάδα στα προημιτελικά του United Cup. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και αποφασισμένη να μην βάλει την Ελλάδα σε... περιπέτειες. Μετά το νικηφόρο ματς του Στέφανου Τσιτσιπά, η Μαρία Σάκκαρη έκανε το 2-0 απέναντι στον Καναδά και ταυτόχρονα έδωσε την πρόκριση στην χώρα μας.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο. Έχανε 4-5 και 15-40, αλλά κατάφερε να κάνει την ανατροπή και να πάρει το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ. Αυτή η ανατροπή ανέβασε την ψυχολογία της Σάκκαρη. Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε στο δεύτερο σετ να χάνει με 1-3, τελικά το «γύρισε» και πήρε την νίκη με 6-3.

